Confindustria: il mercato dell'intelligenza artificiale in Sicilia vale 2,6 miliardi di euro

Secondo Anitec-Assinform, l'Associazione che in Confindustria raggruppa le aziende Ict, il mercato del digitale in Sicilia nel 2022 ha raggiunto i 2,6 mld di euro. Il dato emerge dall'undicesima tappa del road show "Intelligenza artificiale e Pmi: esperienze da un futuro presente", organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la media partnership de L'Imprenditore, approdato oggi in cittòà, nella sede di Confindustria. . Il roadshow - che fino a oggi ha visto la partecipazione di oltre mille imprese tra Verona, Bari, Firenze, Caserta, Torino, Cesenatico, Brescia, Genova e Castellanza, Cosenza - in due anni ha ormai toccato quasi tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.

Sono le stesse imprese a raccontare le proprie esperienze e strategie di impiego dell'IA in azienda, grazie alla presentazione di casi concreti e al confronto diretto con i partecipanti. Per quanto riguarda la Sicilia, dai dati Istat emerge che le imprese con almeno un livello base di digitalizzazione sono il 61,3 per cento, secondo i nuovi criteri del Digital Intensity Index. La Sicilia è il terzo mercato digitale del Sud Italia, dopo la Campania e la Puglia.

"Come ho sottolineato al Forum annuale di Piccola Industria di poche settimane fa, l'intelligenza artificiale per le Pmi rappresenta una fondamentale leva di competitività e produttività, un tema su cui anche gli ultimi dati Istat certificano un ritardo italiano rispetto alle principali economie Ue", ha dichiarato Giovanni Baroni, presidente di Piccola Industria Confindustria. "Siamo oramai consapevoli dell'importanza dell'Intelligenza Artificiale nei processi delle imprese" ha aggiunto il presidente del Comitato regionale Piccola Industria Confindustria Sicilia, Sebastiano Bongiovanni, che ha proseguito: "Oggi più che mai la sfida per migliorare continuamente l'innovazione e le opportunità di sviluppo delle attività impongono la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti digitali e tecnologici alla base dei processi informatici". "In fatto di tecnologie innovative partiamo da posizioni di vantaggio" ha affermato il presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi, che ha concluso: "Il mondo hi-tech conta nella nostra provincia oltre 2000 imprese e la presenza di un grande player globale come STMicroelectronics che sta sviluppando avanzatissimi modelli di intelligenza artificiale. Il ruolo della nostra associazione come facilitatore nella diffusione di tecnologie emergenti è un forte punto saldo. Ma per compiere il salto di qualità occorre un'adeguata formazione specialistica. Per questo puntiamo a rafforzare l'eccellente collaborazione già in essere con il nostro Ateneo e sui servizi offerti dal nostro Digital Innovation Hub, il cui obiettivo è proprio quello di accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione e transizione digitale"