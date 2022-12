Seminario di Confindustria sul Codice della crisi d'impresa

Domani, 15 dicembre, alle ore 15, presso la sede del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania (Corso Italia 55), si svolgerà il seminario dal titolo "Novità in materia di crisi dell'impresa. Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", organizzato dalla Sezione Consulenza di Confindustria Catania in collaborazione con gli ordini etnei dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati. Al centro dell'incontro le nuove norme introdotte nell'ordinamento giuridico italiano dal Codice della crisi d’impresa, che dispongono l'obbligo delle imprese di adottare determinati assetti organizzativi con il fine di prevenire situazioni di insolvenza o crisi aziendale e scongiurare la perdita della continuità d'impresa. Un focus del seminario verterà sulle responsabilità in capo agli amministratori e ai sindaci delle società che non si adeguano alla normativa. L’incontro è valido ai fini della formazione professionale continua per dottori commercialisti, esperti contabili e avvocati. Interverranno: Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania; Roberto Cellini, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Catania; Rosario Pizzino, presidente dell' Ordine etneo degli Avvocati; Salvatore Virgillito, presidente Odcec Catania; Ciro Strazzeri, presidente sezione Consulenza Confindustria Catania; Giacomo Bellavia (studio legale Vocati); Giovanni Privitera (Giovanni Privitera & Partners); Concetto Costa, docente di Diritto commerciale dell'Università di Catania.