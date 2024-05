Un convegno a Catania sul grano duro in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday Venerdì 3 maggio si terrà a Catania il convegno aperto al pubblico (previa registrazione) "Il grano duro in Sicilia, tra storia, mercato e cambiamento climatico". Inizierà alle ore 10 nella sala conferenze del palazzo della Regione Sicilia, in via Beato Bernardo 5. L’evento è organizzato da Compag, la Federazione nazionale delle rivendite agrarie, che rappresenta gli stoccatori di cereali e proteaginose e i rivenditori di mezzi tecnici, in collaborazione con il Consorzio Crisma (che associa 4 molini, 2 pastifici e 13 centri di stoccaggio), che è il principale attore del Distretto cerealicolo siciliano e rappresenta il maggior produttore di grano duro nell’Isola. L’evento ha il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia. È sponsorizzato da Basf, Newpharm e Mulmix. Durante il convegno si parlerà della difficile situazione del grano duro siciliano per la forte siccità che ha colpito, in particolare, l’area orientale della Regione e che rischia di far perdere buona parte del raccolto, con ripercussioni dirette per gli agricoltori ma anche per le altre fasi della filiera: per le rivendite che hanno anticipato i mezzi tecnici, per gli stoccatori che non hanno prodotto e anche per l’industria di trasformazione regionale. Oltre alla grave situazione metereologica, i mercati e le prospettive per la campagna 2024/2025 non sembrano essere positivi per il settore. L’evento vuole dare spazio ad autorevoli esperti che ci racconteranno la situazione e le prospettive del grano duro, con un rimando alla storia e alla tradizione di questa importantissima coltura e le possibili azioni da intraprendere, anche in materia di innovazioni, per sostenere la filiera siciliana. Come anticipato, la partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa registrazione su https://www.eventbrite.it/e/il-grano-duro-in-sicilia-tickets-872456881017