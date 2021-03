Fratelli d'Italia presenta un emendamento per bonus Covid agli ambulanti

Il gruppo di Fratelli d’Italia all'Ars ha presentato un emendamento per istituire un fondo pari a 5 milioni di euro a sostegno degli ambulanti. "Per rispondere alle loro esigenze - spiega il parlamentare Gaetano Galvagno, primo firmatario dell’emendamento - abbiamo previsto un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento delle spese ammissibili, ovvero i costi di licenza, suolo pubblico, tasse del mezzo di lavoro, a condizione che l’impresa abbia riportato nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 una diminuzione del fatturato di almeno un terzo dell’ammontare del fatturato dello stesso periodo per l’anno 2019. Il contributo sarà calcolato sulla riduzione di fatturato registrato nel periodo indicato. Continueremo a fare la nostra parte e resteremo a fianco degli ambulanti fino a quando non riusciranno a ottenere una congrua boccata d’ossigeno a seguito dell’emergenza pandemica ancora in corso".