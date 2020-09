Covid 19: il governo Musumeci stanzia 5 milioni per Riscossione Sicilia

Cinque milioni di euro a favore di Riscossione Sicilia per compensare le minori entrate derivanti dal differimento dell'esazione fiscale a causa delle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica nell'Isola. Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell'assessore all'Economia Gaetano Armao. Le risorse provengono dal risultato positivo del lungo negoziato avviato con lo Stato, fin dall'inizio di questa legislatura, che ha consentito di estendere anche alle Regioni a Statuto speciale la moratoria delle quote capitale dei mutui. Un'operazione che comporta una riduzione del contributo della Sicilia alla finanza pubblica. "Abbiamo deciso – sottolinea il vicepresidente della Regione Gaetano Armao – di destinare queste risorse in vari settori economici, attenuando così gli effetti della crisi derivanti dall'espandersi dell'epidemia da Covid-19 in Sicilia. Oltre ai 3,5 milioni di euro già assegnati al cosiddetto “bonus matrimoni”, questo ulteriore stanziamento viene trasferito alla nostra società incaricata di gestire la riscossione dei tributi e delle altre entrate nella Regione Siciliana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.