Azienda di valore, CTA Tende da 35 anni innovazione e vision imprenditoriale d’eccellenza

Un’azienda nata per volontà della famiglia Mazzullo, come produttore di tende da sole, ma che nel tempo si è evoluta fino a diventare leader nella progettazione e produzione di strutture d’arredo e schermature solari funzionali e di design per giardini, terrazzi e spazi esterni.

Un percorso imprenditoriale che, grazie al guizzo imprenditoriale del suo patron, sig. Mazzullo, ha ottenuto grandi riconoscimenti nazionali e internazionali, accrescendo il suo legame con i clienti che, oramai, associano al brand CTA Tende qualità dei prodotti e la solidità delle strutture, ma anche ricevendo il plauso di aziende nazionali ed internazionali, di cui CTA Tende è esclusivista da decenni.

L’azienda vive una quotidianità che è assimilabile al concetto di famiglia per la cura, l’attenzione e l’affetto che lega la proprietà a tutti i dipendenti, senza tralasciare però una vision innovativa che si concretizza, periodicamente, nel garantire alla produzione sistemi, tecnologie e macchinari di ultima generazione insieme con il costante e approfondito sistema di formazione interno. Innovazione tecnologica, design elegante e produzione di eccellenza, CTA Tende investe in qualità per offrire prodotti di design dalle indiscutibili performances.

Tra i fornitori di maggiore rilievo, CTA Tende, è esclusivista Tempotest. Un rapporto di fiducia e collaborazione che ha portato l’azienda a distinguersi nell’offerta di tessuti e tendaggi dalla grande varietà, garantendo così al cliente l’esclusività di un prodotto finale altamente personalizzato.

Grazie all’ufficio tecnico interno, ogni richiesta,che provenga dal settore alberghiero, Ho.RE.CA per strutture di grandi dimensioni, che da privati, per le richieste residenziali, è progettato, verificato e curato secondo le esigenze del committente, tenendo conto delle garanzie di sicurezza e stabilità che ogni struttura CTA Tende deve possedere prima del suo impianto.

Tende da sole, pergole bioclimatiche, screen, vetrate e vele: con CTA Tende ogni spazio rinasce in bellezza per essere fruito e vissuto al pieno delle sue potenzialità.