Gli agricoltori del calatino chiedono aiuti economici per i danni del maltempo

Il calendario segna la primavera, ma per gli agricoltori è inverno pieno perché l’inizio di questa primavera - con l’eccezionale ondata di maltempo - ha di fatto distrutto tutto il lavoro che da qui a qualche settimana avrebbe dovuto rappresentare un guadagno per gli agricoltori del calarono e in particolar modo di Palagonia. Pioggia, grandine, in alcuni tratti anche il gelo: tutto il lavoro è andato sprecato. Ecco perché gli agricoltori, impegnati in questo momento con la conta dei danni, chiedono un sostegno alle istituzioni. E' accanto a loro anche Cifa-Fedagricoltura. “E' un periodo assai difficile, le commesse sono calate a causa dello stop alla ristorazione e al settore ricettivo. I nostri agricoltori sono già in forte crisi e adesso anche questo ulteriore disastro che davvero mette in difficoltà decine di imprenditori agricoli, i loro lavoratori e le famiglie. Diverse le colture che sono andate perdute e altre che rischiano di non essere recuperate. Serve un intervento istituzionale con aiuti concreti”, conclude il sindacato.