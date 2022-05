Decreto aiuti, possibile aumento dell'Irpef nei comuni in difficoltà di bilancio: c'è anche Catania

Il nuovo Decreto aiuti varato dal governo prevede che alcuni comuni italiani, capoluoghi di provincia interessati da un deficit procapite che supera i 500 euro, potrebbero aumentare l’Irpef locale. Occorre però sottolineare che il condizionale è d’obbligo in quanto si tratta di una possibilità e non di una indicazione A fare una stima, sulla base dei numeri forniti dagli uffici comunali relativi al 2020, è Il Sole 24 Ore: si tratta di 18 Comuni che superano i 500 euro di deficit procapite e di cinque che vanno oltre i mille euro di debito procapite, e in quest’ultimo elenco troviamo anche Catania (1.108,2 euro).

Nella più folta schiera dei capoluoghi dove il deficit è maggiore di 500 euro ad abitante rientrano: Napoli (2.674,2 euro), Reggio Calabria (1.959,2); Salerno (1.562,6), seguiti nell’ordine da Chieti, Potenza, Rieti, Torino, Vibo Valentia, Palermo, Lecce, Catanzaro, Andria, Alessandria, Avellino, Agrigento, Frosinone, Brindisi e Nuoro. L’articolo, in base all’ultimo testo disponibile, sottolinea ancora il Sole 24 Ore, prevede 60 giorni di tempo ai Comuni per aderire.