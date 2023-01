Democrazia partecipata in Sicilia: nel 2022 inadempienti 23 Comuni del Catanese

Ha dentro di tutto un po’ il 2022 della democrazia partecipata in Sicilia. Tante storie quanti sono i Comuni. Troppe da raccontare una per una, ma più che sufficienti per illustrare tendenze e fenomeni. E, grazie all’azione di Spendiamoli Insieme, il progetto di monitoraggio civico sull’attuazione della legge sulla democrazia partecipata in Sicilia, questa rilevazione è disponibile praticamente in tempo reale: ogni cittadino siciliano può sapere se e come il proprio Comune ha attivato nel 2022 i processi di coinvolgimento della cittadinanza previsti dalle legge.

Inadempiente un Comune su quattro

A oltre otto anni dall’entrata in vigore della legge regionale siciliana sulla democrazia partecipata un Comune su quattro risulta inadempiente. Nel 2022 infatti sono state 96 su 391 (24,8%) le città che non hanno attivato i processi e sono destinate a perdere le somme disponibili (17 nell’Agrigentino, compresa la capitale Agrigento, 8 nel Nisseno, 23 nel Catanese, 2 nell’Ennese, 20 nel Messinese, 15 nel Palermitano, compresa la capitale Palermo che però ha approvato per la prima volta il Regolamento per l’uso dei fondi, 3 nel Ragusano, 5 nel Siracusano, 5 nel Trapanese).

Un dato sconfortante che Spendiamoli Insieme rileva assegnando il colore grigio ai territori per i quali non si è trovata alcuna notizia. Il sito web www.spendiamolinsieme.it consente di andare più nel dettaglio, ricostruendo lo storico dei singoli territori dal 2016 a oggi.

Ed ecco che si scopre che tra i 96 Comuni “assenti” nel 2022 poco meno di settanta sono da considerare “più assenti” degli altri. Si tratta anzitutto di quelli su cui non si è mai trovata alcuna notizia: Castel di Iudica, Nissoria, Aliminusa, Casteldaccia, Castelvetrano.

Quasi altrettanto “grigi” sono Favara, Mazzarrà Sant’Andrea, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Pettineo, Chiaramonte Gulfi che si sono dati da fare solo nel lontano 2016 e poi nulla più. E – pari merito, si fa per dire – sono tutti quelli per i quali ci sono notizie solo per un anno: Licata, San Pietro Clarenza, Leni, Partinico (2017), Mineo, Zafferana Etnea, Piazza Armerina, Castellammare del Golfo, Pozzallo (2018), Piana degli Albanesi (2020), Marsala (2021).

Due soli anni di azione, quindi un “grigiore” comunque molto esteso, anche per Scordia, San Salvatore di Fitalia, Torretta, Augusta, Francofonte (2016 e 2017), Ravanusa, Floridia (2017 e 2018), San Cataldo (2016 e 2018), San Teodoro (2016 e 2020), Adrano (2017 e 2020.), Mascali (2018 e 2020), Calatabiano e Rosolini (2019 e 2020), Palagonia, Sant’Alfio, Valverde, Caltavuturo (2019 e 2021), Butera e Roccella Valdemone (2016 e 2021), Giarre, Moio Alcantara, Casalvecchio Siculo, Roccamena, Petrosino (2020 e 2021).

Appena un po’ meno “grigi” quelli con tre anni di attivazione dei processi: Naro (2016, 2017, 2020), Porto Empedocle (2019, 2020, 2021), Motta Sant’Anastasia (2018, 2020, 2021), Acquedolci (2016, 2017, 2021), Monforte San Giorgio e Taormina (2017, 2020, 2021), Trabia (2018, 2019, 2020).

Infine, poiché negli ultimi anni c’è stato un inasprimento delle regole (dal 2019 i Comuni con più di 10.000 euro devono avviare il proprio processo entro il 30 giugno e dal 2021 tutti i Comuni devono attestare la spesa non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo), tra i “più grigi” sono da annoverare anche i Comuni che non hanno fatto niente dal 2019 (compreso) a oggi, ovvero Agrigento, Casteltermini, Cerda, e quelli che sono stati “latitanti” nell’ultimo triennio, ovvero Villafranca Sicula, Mussomeli e Grammichele.

Lo stato dell’arte sulle somme

La questione soldi è tra le più complicate da monitorare. Un motivo è che non tutti i Comuni – nonostante la normativa lo pretenda – indicano gli importi disponibili per la democrazia partecipata nei documenti previsti dal processo. Una seconda causa di incertezza sta nei ritardi, più volte denunciati da “Spendiamoli Insieme”, con cui Regione e Comuni si “passano” le informazioni per poi renderle ufficiali e definitive due/tre anni dopo. Un’ultima ragione sta nel fatto che ancora per tutto il mese di gennaio 2023, se pur in calcio d’angolo, i Comuni possono impegnare le somme della democrazia partecipata del 2022. Ed è probabile, vista l’esperienza passata, che alcuni Comuni che ancora non si sono mossi correranno ai ripari.

Comunque sia, i ricercatori di “Spendiamoli Insieme” hanno trovato traccia di impegni di spesa nel 2022 complessivamente per più di 2 milioni e mezzo di euro, precisamente 2.668.344 euro. Nel dettaglio: 274.838 euro nell’Agrigentino, 130.142 nel Nisseno, 481.938 nel Catanese, 133.526 nell’Ennese, 705.450 nel Messinese, 492.355 nel Palermitano, 117.280 nel Ragusano, 143.733 nel Siracusano, 189.082 nel Trapanese.

Al di là, però, della suddivisione per aree, il totale di poco più di due milioni e mezzo di euro equivale a circa il 60% delle somme effettivamente disponibili (dedotte da quanto è accaduto negli anni passati, visto che, come si è detto, il dato ufficiale per i fondi del 2022 arriverà nel 2024).

Resta forte il tema della qualità di questa spesa, dal punto di vista della reale capacità di coinvolgimento della cittadinanza nei processi attivati nel 2022. Le schede dedicate a ciascun Comune su www.spendiamolinsieme.it permettono una riflessione sul punto indicando, ad esempio, il numero di progetti finanziati, i soggetti proponenti, il numero di persone che hanno votato, le convocazioni di incontri pubblici finalizzati a coinvolgere la cittadinanza.

Senza il regolamento ancora 85 Comuni

L’adozione del regolamento di democrazia partecipata da parte dei Comuni (in particolare da parte dei Consigli Comunali cui spetta la titolarità di questi adempimenti) è obbligatoria a partire dal 2019 (ai sensi della legge regionale 8/2018, art. 14 comma 6). Nel 2022 però risultano ancora senza regolamento 85 Municipi, più di un quinto del totale (21,4%). Nel dettaglio mancano 9 regolamenti nell’Agrigentino, 4 nel Nisseno, 15 nel Catanese, 4 nell’Ennese, 25 nel Messinese, 18 nel Palermitano, 3 nel Ragusano, 3 nel Siracusano, 4 nel Trapanese.

Non è chiaro se la mancata adozione della “carta” fondamentale sia sanzionata dal Regione o meno, ma resta vero che l’assenza di questo strumento rende più incerta, da tutti i punti di vista, l’attuazione dei processi partecipativi per l’utilizzo dei fondi di democrazia partecipata.

Segnali di risveglio datati 2022

Non per caso quest’anno il “varo” del regolamento da parte della capitale siciliana, Palermo, è stato salutato come l’inizio di un nuovo corso per la città, che finora non ha mai attivato il proprio iter di democrazia partecipata perdendo oltre due milioni di euro, circa 300 mila euro all’anno.

Come Palermo, sempre nel 2022, hanno adottato i propri regolamenti Castrofilippo nell’Agrigentino, Mirabella Imbaccari nel Catanese, Gagliano Castelferrato e Leonforte nell’Ennese, Limina nel Messinese, Terrasini, Bolognetta e Altofonte nel Palermitano, Lentini nel Siracusano, Valderice ed Erice nel Trapanese. In tutto si tratta di 13 Comuni. Hanno invece approvato nel 2022 modifiche ai propri regolamenti altri 6 Comuni: San Biagio Platani (Libero Consorzio di Agrigento), Pedara e Milo (Area Metropolitana di Catania), Assoro (Libero Consorzio di Enna), Caronia (Area Metropolitana di Messina), Calatafimi Segesta (Libero Consorzio di Trapani). Si tratta – in ogni caso – di segnali di attenzione al tema. Ma altri Comuni hanno dato segnali altrettanto importanti, risvegliandosi e attivando nel 2022 per la prima volta da sempre – o per la prima volta dopo molti anni – i propri processi di democrazia partecipata.