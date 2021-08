Addio case vuote e tristi: Diamante Casa, la prima agenzia in Sicilia che “arreda” gli immobili prima di venderli senza nessun costo aggiuntivo

Una realtà consolidata tutta catanese, Diamante Casa, agenzia immobiliare di Sant’Agata li Battiati, stravolge il mercato immobiliare offrendo un servizio mai incluso prima: una storia di cambiamento nonostante le sfide del periodo.

“Maggio 2020, possiamo finalmente tornare a lavoro. Quella casa che avevamo chiuso per quasi due mesi era ancora li, un po’ trascurata ma bella e imponente come sempre. Eravamo noi ad essere cambiati. Quel periodo aveva letteralmente travolto tutti, anche i nostri clienti. La loro paura più grande era la stessa di sempre: svendere casa! Solo che adesso era diverso…anche noi avevamo la stessa preoccupazione! Nessuno sapeva quanto sarebbero cambiati i prezzi di mercato, ma era necessario adattarsi alla nuova realtà. Accettata la sfida, abbiamo deciso di investire decine di migliaia di Euro in un momento in cui chiunque tagliava costi e personale.”

Così Orazio Occhipinti, titolare della Diamante Casa, ci racconta l’evoluzione della sua azienda nell’ultimo anno e mezzo.

“Come ha fatto Amazon a spazzare via eBay dal mercato? Migliorando la sicurezza delle transazioni e la qualità del servizio a livelli mai visti! Anche per noi era arrivato il momento di dare ancora di più, ampliando il nostro piano di marketing senza che questo gravasse ulteriormente sulle tasche del venditore. In un mercato pieno di case in vendita, come potevamo vendere senza svendere? La soluzione era solo una: fare in modo che gli acquirenti attribuissero il giusto valore alle nostre case. Da sempre prestiamo molta attenzione alla presentazione degli immobili, ma le case vuote, nonostante le foto professionali, ricevevano sempre meno telefonate. Le persone tendevano a scartare l’immobile vuoto prima ancora di vederlo. Oggi, grazie all’ home staging, i nostri venditori hanno la certezza che noi ci prenderemo cura della loro casa garantendo il miglior prezzo possibile. L’home staging è una tecnica di comunicazione immobiliare di forte impatto sulle emozioni degli acquirenti e di conseguenza sulle vendite. Non si tratta di arredare, è un lavoro di studio e progettazione personalizzato, con un grosso investimento di risorse e capitale umano: mobili, complementi di arredo, un furgone, l’home stager, trasporto e montaggio… e come se non bastasse foto e video tour della casa. Avete mai visto un autosalone con le auto trascurate, sporche e in pessime condizioni? Ecco, noi vogliamo presentare gli immobili al massimo del loro potenziale, anche se vuoti o da ristrutturare. I nostri allestimenti creano l’effetto “WOW” e riducono del 75% i tempi di vendita potenziando il valore dell’immobile! Conoscere le tecniche per catturare l’attenzione degli acquirenti è fondamentale!

Il cliente non compra la casa ma l’uso che ne può fare, secondo i propri bisogni emotivi.

Non abbiamo scoperto nulla di nuovo, molti colleghi propongono questo metodo chiedendo ulteriori sacrifici economici ai venditori. Noi lo abbiamo incluso nel nostro servizio senza costi aggiuntivi…Perché? Perché quando un cliente ci affida una casa, l’obiettivo diventa comune: vendere al miglior prezzo possibile! I primi a crederci siamo noi e siamo convinti che dimostrarlo concretamente faccia tutta la differenza del mondo.”