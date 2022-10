Il patron di Diesel Renzo Rosso rileva il 40 per cento dell'azienda vinicola Benanti

Renzo Rosso, il patron di Diesel e proprietario, con la holding Otb, di altri brand della moda come Maison Margiela, Marni e Jill Sander, vanta anche una passione per il mondo del vino. E adesso ha puntato sull'Etna. E' stato, infatti, annunciato un accordo per l’ingresso di Red Circle Investments nell'azienda vinicola Benanti. Red Circle Investments e? una societa? di investimenti privati presieduta da Renzo Rosso.

"L’accordo portera? Red Circle Investments a detenere una quota qualificata nella nostra azienda di famiglia - si legge nella nota dell'Azienda Benanti - Renzo Rosso si e? dichiarato 'onorato di poter lavorare con la famiglia Benanti che reputo best in class dell’area'. Noi, a nostra volta, siamo profondamente orgogliosi di aver stretto questo solido rapporto con Renzo e con la sua famiglia. L’obiettivo comune delle nostre famiglie e? quello di valorizzare ancor di piu? il vino ed il territorio dell’Etna. Condividiamo la cultura del 'saper fare le cose per bene', il rispetto delle tradizioni e dell’artigianalita? italiane e l’onore di rappresentare tutto cio? nel mondo. Con l’importante contributo della famiglia Rosso, continueremo ad elevare sempre piu? i nostri standard in ambito agricolo e vinicolo, ponendo la sostenibilita? ambientale al centro del nostro piano di lavoro".

"Negli anni ’80 nostro padre Giuseppe vide nell’Etna qualcosa di molto speciale e seppe, fra i primi, anticipare la nascita di un grande distretto che oggi arricchisce il territorio esaltando il prestigio della Sicilia nel mondo - si legge ancora nella nota - Negli ultimi dieci anni, noi abbiamo seguito le sue orme con passione e con la voglia di migliorarci sempre. Oggi, l’unione con la famiglia Rosso conferisce slancio ancora maggiore al nostro ambizioso progetto. Insieme, puntiamo a creare un nuovo modello di eccellenza da tramandare alle generazioni future".