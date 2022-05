"Difendere il mare dalla plastica", iniziativa promossa dal Parco Commerciale Le Zagare

SAN GIOVANNI LA PUNTA - La “salvaguardia dell’ambiente” è un must a cui tutti devono attenersi per la sopravvivenza del pianeta. Per questo Le Zagare prosegue nellla progettazione ed organizzazione di iniziative atte a divulgare la conoscenza ed il senso civico sulla tematica.

La salvaguardia delle api

“Da zero a miele“ è l’ultimo evento realizzato nelle giornate del 14 e 15 Maggio per favorire la conoscenza delle api, oggi a serio rischio estinzione.

“Sono preziosi impollinatori, sentinelle ecologiche e bioindicatori della qualità dell’aria. - Afferma la dottoressa Milena Calì, direttrice del Parco Commerciale Le Zagare – Con questa manifestazione, che ha coinvolto circa 100 famiglie del territorio limitrofo, abbiamo voluto informare e sensibilizzare i bambini che, coinvolti in attività ludiche e grazie all’ausilio di apicoltori presenti durante i laboratori, hanno sicuramente compreso il ruolo fondamentale delle api nell’ambiente. - Conclude - A tutti i bambini è stato donato un dolce omaggio: un vasetto di miele!”.

Un'iniziativa per il mare ed "i suoi abitanti"

“Difendiamo insieme il mare dalla plastica, aiutiamo le balene“ è il secondo progetto del Parco Commerciale Le Zagare, che avrà inizio il 1° giugno con una area dedicata presso l'Etna Comics 2022, e che proseguirà per tutta l’estate con un format creato appositamente per le strutture balneari di Catania.

Parlare dei cetacei significa parlare della salute degli oceani che ricoprono due terzi del nostro pianeta e da cui dipende il futuro dell’umanità - spiega la referente marketing del Parco Commerciale Le Zagare, la dottoressa Sonia Chillè. - Vogliamo sensibilizzare i nostri concittadini al fine di tutelare le specie presenti nei mari, attraverso piccoli giochi ed attività a tema che, con alla base fantasia e divertimento, ci uniranno nella ricerca della mission comune: difendere le balene e le nostre bellissime acque".

Le Zagare posizionerà presso le strutture ricettive coinvolte, delle "balene mangia plastica", che potranno essere utilizzate dagli utenti per la raccolta differenziata di specifici rifiuti. "Perché ogni individuo - conclude Milena Calì - ha il potere di fare del Mondo un posto migliore".