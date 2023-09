Digitalizzazione, un check up gratuito per le imprese siciliane

Un report dettagliato per comprendere il livello di maturità digitale della propria azienda, scoprire le opportunità offerte dagli incentivi del Piano 4.0 e migliorare la competitività dell'impresa sul mercato. E' questo il servizio gratuito messo a disposizione dal Digital Innovation Hub Sicilia, l'associazione regionale fondata a Catania nella sede di Confindustria, con l'obiettivo di favorire iniziative rivolte alla trasformazione digitale, al trasferimento tecnologico e all’innovazione del tessuto imprenditoriale siciliano. Il test, somministrato in azienda con il supporto di manager dell'innovazione ed elaborato dal Politecnico di Milano, fornisce un report completo contenente indicazioni specifiche sul livello di digitalizzazione dell'impresa fotografandone la posizione rispetto alle possibilità di usufruire delle agevolazioni rivolte alla trasformazione digitale. Il tutto, con la garanzia assoluta di tutela della riservatezza e completa protezione dei dati industriali. "Un'opportunità che offriamo alle imprese in modo trasversale - spiegano il presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino, e il presidente del Dih Sicilia, Francesco Rizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione rappresenta un punto di svolta qualificante per tutti i settori produttivi. Il nostro servizio, aperto a tutte le aziende siciliane, anche non associate, è rivolto principalmente alle Pmi che, a differenza delle grandi imprese, hanno minori possibilità di accesso ai processi di innovazione. L'obiettivo è promuovere un approccio sistematico alla digitalizzazione e alle nuove competenze, oggi indispensabili a garantire qualità ed efficienza dei modelli di business".