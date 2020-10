Sanità ed economia post-Covid: anche Bertolaso a Catania per un convegno

Il mondo post Covid-19, come cambiano gli equilibri geopolitici a livello internazionale, quali nuove sfide per i sistemi sanitari, proposte per rilanciare il Paese, le potenzialità e il ruolo che il Sud può giocare. Questi alcuni dei temi del Forum "Meridiano Sanità Sicilia - La sanità post covid-19: dall'attrattività dell'ecosistema salute alla competitività del sistema economico", in programma venerdì 9 e sabato 10 ottobre al Teatro Bellini do Catania. L'appuntamento, giunto alla II edizione e promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas, è patrocinato da Regione Siciliana e con l'ospitalità del Comune di Catania. "In un contesto macroeconomico già fragile, si legge in una nota, il Covid-19 ha messo in luce la necessità di agire uniti e in fretta per rafforzare non solo i sistemi sanitari ma investire anche in infrastrutture e filiere industriali strategiche per lo sviluppo del Paese e migliorare il sistema socio-economico in generale. Da dove partire? Quali priorità di interventi?".

Si confronteranno su questi argomenti numerosi ospiti tra cui: il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro; l'Assistant director general per le iniziative strategiche dell'Oms Ranieri Guerra. E ancora: il direttore dell'Ufficio europeo per gli investimenti per la salute e lo sviluppo dell'Oms Christine Brown; il direttore della Divisione Salute dell'Ocse Francesca Colombo, il medico Guido Bertolaso e gli assessori alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, del Piemonte Luigi Icardi e dell'Emilia Romagna Raffaele Donini.