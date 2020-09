Fammispazio - Spedire la propria auto non è mai stato così facile

Come trasportare auto con bisarca in Sicilia? Con Fammispazio spedire la tua auto in Sicilia diventa semplice e sicuro. Fammispazio è una piattaforma on line che mette in contatto chi ha necessità di spedire la propria auto con gli autotrasportatori che hanno spazio libero a disposizione sui loro camion.

PERCHÉ SPEDIRE L’AUTO? - Spedire un’auto è una necessità che molte persone si trovano a fronteggiare per diversi motivi:

- Acquisto di un Veicolo Nuovo o Usato lontano dal tuo domicilio

- Trasferimento per motivi lavorativi

- Il tuo veicolo ha subito una rottura o un sinistro e vuoi riportarlo a casa

- Un’alternativa al noleggio

COME AVVIENE IL TRASPORTO? - Da quando Trenitalia ha sospeso il servizio su treno, la spedizione di auto avviene nella maggior parte dei casi sempre sullo stesso mezzo: la bisarca, un autocarro a due piani in cui vengono posizionate le auto per il trasporto.

QUANTO COSTA IL TRASPORTO? - Sono cinque i fattori che influiscono sul costo della spedizione:

• distanza tra città di ritiro e consegna

• tipologia del mezzo (piccola-media-grande dimensione)

• trasporto in Italia o all’estero

• auto marciante o non marciante

• flessibilità nelle date di ritiro e consegna

QUALI VANTAGGI OFFRE IL SERVIZIO? - Ci sono diversi motivi per i quali questo servizio può risultare particolarmente conveniente:

• affidabilità delle aziende di trasporto

• copertura assicurativa con una polizza furto e danni

• possibilità di spedizione in altri Paesi europei

• velocità con cui avere un preventivo e una soluzione di trasporto ad-hoc

• tempi ristretti e costi competitivi.

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO? - Basta entrare nel sito e inserire la richiesta. In pochissimo tempo si riceve la soluzione di trasporto più adatta e più conveniente.

Nel dettaglio:

1) Effettua la richiesta

2) Ricevi il preventivo migliore

3) Prenota il trasporto pagando una piccola caparra

4) Il saldo lo paghi direttamente al trasportatore

Per informazioni contatta il team Fammispazio al numero 0984 526326 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Oppure scrivi all’indirizzo info@fammispazio.it o su whatsapp, al numero 333 8220453.