Fiera 'Marca' di Bologna - ARD Discount presente alla 19° edizione

Sarà ancora una volta il salone “Marca” a Bologna, in programma il 18 e 19 gennaio prossimi, la vetrina internazionale che ARD Discount ha scelto per presentare in anteprima i suoi nuovi prodotti a marchio.

Innovativi e dal forte legame con il territorio, saranno presto sugli scaffali a disposizione dei consumatori ma prima la presentazione ufficiale al Marca, diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nazionale ed internazionale per tutte le tipologie di prodotti a marchio del distributore MDD.

Un evento a cui da anni ARD Discount non vuole mancare, ricoprendo sempre più un ruolo di assoluto protagonista e che richiamerà appassionati ed esperti del settore pronti a valutare con attenzione tutte le referenze a marchio proposte per l'occasione. Un evento impreziosito anche grazie alla simpatica e prestigiosa presenza del brand ambassador Nino Frassica.

Partecipazione dunque confermata per ARD, insegna gestita da Ergon spa e pronta ancora una volta ad allacciare rapporti e scambi con le maggiori aziende produttrici presenti, buyers e category managers. In anteprima saranno presentati i nuovissimi vini a marchio “Terre e Tesori”.

Vere e proprie preziosità territoriali pronte ad invadere gli scaffali di tutti gli oltre duecento punti vendita ARD disseminati tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia e le tavole dei loro affezionati clienti. Il vino bianco Grillo D.O.C., il Nero d’Avola D.O.C. e il Nerello Mascalese I.G.T., tre eccellenze tutte nate da vitigni siciliani e 100% biologici, caratterizzati da etichette che richiamano l’origine del prodotto.

Accanto a questi tre famosissimi e apprezzati vini, saranno presentati anche tre versioni spumanti: il Grillo extradry, il Nero d’Avola Rosè extradry ed il Nerello Mascalese brut. Vini della tradizione e spumanti contemporanei ma non solo.

ARD Discount presenterà anche altri nuovissimi prodotti come la linea “Protein del marchio “TodaVida assortimento di prodotti dolci e salati pensati per il gusto ed il benessere delle pause snack, che si arricchirà di nuove creme spalmabili, nuove barrette nutritive, le irresistibili granole e gli ormai famosi muesli croccanti.

Anche la linea “Optimo”, che caratterizza latte e prodotti lattiero-caseari, vedrà incrementare la propria proposta con due nuovi gelati dall’alto contenuto proteico e nuovi gusti di yogurt senza lattosio. Novità attese dunque anche per la linea di prodotti da forno firmati da ARD Discount: “Sfornasole”.

A portare il dolce durante le merende saranno infatti tre nuove tipologie di merende confezionate. Senza lattosio anche la nuova pizza margherita surgelata 'Sfornasole' pronta per essere gustata. Qualità e gusto anche per il nuovo olio extravergine d’oliva biologico della linea “Buono&Gusto” 100% italiano ed infine ancora novità per la linea “Terra e Tesori” che, oltre ai vini già citati, vedrà arricchirsi con il nuovo aceto balsamico di Modena I.G.P. alta densità e tre nuovi formati di pasta fresca realizzata totalmente con semola di grano duro 100% italiano.

Nuovi prodotti che strizzano l’occhio ai nuovi trend dei consumi rispondendo alle esigenze dei consumatori, sempre più attenti e pronti a scegliere la qualità e il risparmio di ARD Discount.

Un binomio vincente. “La presenza di ARD Discount è stata da sempre apprezzata all’interno dell’importante fiera Marca di Bologna – ha commentato l’amministratore delegato di Ergon, Marco Sgarioto – e siamo fiduciosi che anche questa nuova edizione del 2023, vedrà il nostro marchio protagonista della due giorni”.

Tra gli ospiti dell’area espositiva di ARD ci sarà anche il volto tv e food blogger Giusi Battaglia, alias Giusina in cucina, che sarà protagonista nel 2023 di gustose nuove collaborazioni. Una grande vetrina di visibilità internazionale, quella di Marca, per il format Discount e per ARD nello specifico, che tramite la qualità e l’assoluta convenienza, garantisce da sempre un’attenzione al cliente, apprezzata ed in continua crescita, come confermano i dati dell’anno 2022.

ARD Discount avrà il piacere di accogliere amici, operatori e visitatori presso il padiglione 21, stand B19- C20.