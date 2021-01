Nasce il nuovo sindacato "Fiere Eventi Confcommercio"

Organizzatori di eventi, di fiere di settore, di congressi insieme ai fornitori di servizi e allestitori che forniscono prestazioni in questo settore si riuniscono sotto l’egida di Confcommercio in un nuovo sindacato. Un gruppo di imprese locali e non solo che sceglie di fare squadra per affrontare questo duro momento di crisi e cercare di ripartire dopo che la pandemia da Covid 19 li ha messi spalle al muro. La categoria degli organizzatori di eventi, di fiere di settore, di congressi e tutto l’indotto che con loro lavora, è tra quelle maggiormente colpite dal crollo economico.

"Nessun ristoro previsto, nessun sostegno specifico da parte del governo regionale. Eppure - si legge nella nota di Fiere Eventi - è uno dei settori trainanti per l’economia del territorio. Con più di 50 tra fiere riservate agli operatori di settore ed eventi ludici e di intrattenimento aperti a tutti, il settore ha un giro d’affari di milioni di euro, con importanti ricadute anche nel comparto dell’accoglienza e della ristorazione". Il nuovo direttivo di Fiere Eventi Confcommercio è composto da Alessandro Lanzafame, presidente; Sarah Spampinato, vice presidente con delega ai Grandi Eventi; Antonio Mannino, vice presidente con delega Fiere e Congressi; Francesco Calabretta, vice presidente con delega Allestitori e Servizi; Rosario Alfino, consigliere. Ne fanno parte le più grosse imprese del settore: City in Congress, Etna Comics, Euro Eventi, Euro Fiere, Eventech, Expo Mediterraneo, Exposistem, Ma Mu, Media Company, Pircher Martino, Pop Up Market, Promostand, Roma Roma Eventi, Sicurtech, Sun Rising, Vision Sicily.

“Vogliamo fare sentire forte la nostra voce – afferma il presidente Alessandro Lanzafame –, far arrivare le nostre richieste d’aiuto a tutte le istituzioni, comunali e regionali, che fino ad ora non hanno tutelato la categoria. Siamo fermi da quasi un anno e le nostre imprese sono in gravi difficoltà, per questo abbiamo preparato una lista di interventi prioritari da presentare al Presidente della Regione, agli assessorati di competenza e al Sindaco di Catania, ai quali chiediamo un incontro con la massima urgenza”.