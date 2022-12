Dal Mef 650 milioni alla Regione per il 2023

Duecento milioni quest'anno di "una tantum" come forma di "ristoro" per gli svantaggi finanziari che la Sicilia è stata costretta a subire per la mancata attuazione di alcune 'partite' statutarie, ma soprattutto l'impegno del Mef a garantire alla Regione 650 milioni di euro a regime, a partire dall'anno prossimo, per sanare la "vertenza" riguardo al mancato versamento da parte dello Stato di una parte delle accise petrolifere come compensazione per l'aumento della compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria, che nel 2007 fa passò dal 44,8 al 49,11 per cento. Con l'accordo di fine anno firmato tra Stato e Regione - che però viene contestato dalle opposizioni che parlano di intesa al ribasso - il governo Schifani punta a chiudere una partita aperta da tempo e finora mai risolta.