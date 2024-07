Imprese, dal governo regionale 68 milioni per il sostegno alla ricerca e all'innovazione

Un bando dal valore di oltre 68,2 milioni di euro per sostenere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca e l’ampliamento delle esistenti in Sicilia. La Giunta regionale ha approvato nella seduta di oggi la base giuridica del provvedimento, presentato dall'assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo. Si tratta di fondi a valere sul programma operativo Fesr Sicilia 2021-27.

Gli aiuti sono destinati direttamente a organismi di ricerca ma anche alle imprese che con essi operino in partenariato. Tutti i soggetti beneficiari dovranno disporre di una sede operativa in Sicilia. Sono escluse le imprese con codice Ateco ricadente nella produzione primaria di prodotti agricoli. Il finanziamento sarà utilizzato per una serie di iniziative strategiche, tra le quali promuovere la collaborazione tra enti di ricerca, università e imprese, e supportare progetti innovativi che possano avere un impatto significativo sul territorio. Gli interventi finanziabili includono la creazione di nuove infrastrutture di ricerca e di “prova e sperimentazione”, con operazioni di ristrutturazione, ampliamento e nuovi allestimenti tecnologici. Le soglie minime del programma di spesa per ogni progetto valgono cinque milioni di euro, mentre quelle massime arrivano a 20 milioni.

"Grazie a questo intervento - afferma l'assessore Tamajo - la Sicilia potrà attrarre nuovi talenti e risorse, migliorare la qualità della ricerca scientifica e tecnologica e stimolare la nascita di start-up e nuove imprese innovative. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema fertile, capace di generare opportunità di lavoro qualificato e favorire lo sviluppo sostenibile. Continuiamo a investire nel futuro del nostro territorio, con l'obiettivo di rendere l'Isola un polo di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, promuovendo al contempo la crescita economica e il benessere dei cittadini". Il bando sarà pubblicato entro la fine dell'estate.