Giovanni Arena nominato cavaliere del lavoro: è l'unico siciliano nel 2024

L'imprenditore catanese Giovanni Arena, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro del 2024, Arena è l'unico rappresentante della regione Sicilia. "Sono profondamente onorato di ricevere questa nomina a Cavaliere del Lavoro. Dedico questo riconoscimento – dichiara Giovanni Arena – a tutta la mia famiglia e ai miei collaboratori, il cui impegno e supporto sono stati fondamentali. Un ringraziamento speciale va a mio padre Cristofero e, con particolare emozione, a mio zio Gioachino, che dall'alto continua a starmi vicino e a guidarmi. Questo premio è anche loro, perché senza di loro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. È con gratitudine e umiltà che accolgo questo onore, consapevole che è il risultato di un lavoro collettivo e del sostegno di chi mi è sempre stato accanto". Nato nel 1978, Giovanni Arena è riuscito a trasformare l'eredità familiare nella realtà più importante della distribuzione organizzata in Sicilia. Sin dall'inizio, ha dimostrato una passione e dedizione straordinarie per l'azienda di famiglia, la Fratelli Arena S.r.l., fondata nel 1976 e con radici che risalgono al 1922.

Partendo da giovanissimo dal settore delle vendite e passando per l'ufficio sviluppo e marketing, oggi è amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Arena, che conta oltre 190 punti vendita, 3300 dipendenti e un fatturato di 1,2 miliardi di euro. La nomina a Cavaliere del Lavoro è un omaggio al notevole contributo di Giovanni Arena nell'ambito della grande distribuzione organizzata. Sotto la sua guida, il Gruppo Arena è diventato leader regionale, con un impatto positivo sulla comunità e sul territorio siciliano. E' anche presidente nazionale di Gruppo VéGé, il quarto gruppo nazionale della gdo, e consigliere di Banca d’Italia – Filiale Catania. Con 3300 dipendenti, il Gruppo Arena rappresenta una fonte vitale di occupazione per migliaia di famiglie siciliane ed ha effettuato acquisizioni strategiche, garantendo la salvaguardia di oltre 1500 posti di lavoro e l'integrazione dei nuovi dipendenti nella cultura aziendale. Impegnato alla creazione di valore per l'azienda, l'ambiente e la società, Giovanni Arena ha avviato numerose iniziative di sostenibilità e responsabilità sociale, collaborando con organizzazioni no profit attraverso la Fondazione Gruppo Arena.