OTIS ricerca 'montatori' in Sicilia

Il gruppo Otis ricerca la specifica figura professionale del montatore per inserirla nell'ambito lavorativo di Catania e provincia e Palermo e provincia:

Il Gruppo OTIS, multinazionale leader mondiale nella produzione, installazione e assistenza tecnica di ascensori, scale e tappeti mobili, con una presenza consolidata su tutto il territorio nazionale, ricerca al fine di potenziare la propria struttura le seguenti figure professionali:

MONTATORI Regione Sicilia: che svolgeranno attività di montaggio di nuovi impianti ascensori nel rispetto delle modalità operative aziendali ed in conformità alle procedure in materia di sicurezza.

Il candidato ideale, preferibilmente diplomato in discipline tecniche, che ha maturato una precedente esperienza come tecnico ascensorista-montatore in analogo settore. Orientamento al Cliente e al raggiungimento dei risultati, buone capacità comunicative e doti di flessibilità, associati a capacità di problem solving e disponibilità all'apprendimento, completano il profilo ricercato.

E’ necessaria la disponibilità a brevi trasferte sul territorio regionale.

Sede di lavoro: Principali capoluoghi di regione (Catania e Palermo).

L'inquadramento e le condizioni economiche saranno commisurati all'esperienza maturata nonché alla professionalità acquisita dai candidati e comunque tali da soddisfare candidature qualificate.

La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.

Gli interessati potranno inviare il curriculum vitae (con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679) citando il riferimento Mont_2019 all’indirizzo e-mail: selezione@italy.otis.com