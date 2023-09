Il comune di Gravina assume tre tecnici in mobilità volontaria

Il Sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e l'assessore all'Amministrazione generale e al Personale Francesco Nicotra informano che in esecuzione della Deliberazione n. 63 del 4/9/2023 il Comune di Gravina di Catania indìce una selezione di personale per la copertura in mobilità volontaria di:



-1 posto di Istruttore informatico;



-1 posto di Operatore esperto elettricista;



-1 posto di Operatore esperto termoidraulico.



Alla procedura possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle Amministrazioni pubbliche purché inquadrati nelle aree indicate e in possesso del profilo professionale previsto e che:



- non abbiano raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;



- siano fisicamente idonei alla mansione;



- non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso;



- non abbiano subìto condanne penali che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione.



Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato per giovedì 5 ottobre prossimo ore 12,00 secondo una delle seguenti modalità:



- raccomandata A/R indirizzata al Comune di Gravina di Catania, via Marconi 8, X Servizio;



- presentazione diretta presso ufficio Protocollo;



- via pec all'indirizzo comunegravinact@legalmail.it



La domanda, come da modello, dovrà altresì contenere:



-generalità dell'aspirante;



- data di assunzione a tempo indeterminato nell'Amministrazione di appartenenza;



- profilo professionale ricoperto;



- ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio;



- titolo di studio previsto per l'accesso al posto;



- area giuridico-economica di accesso al posto ricoperto, posizione economica acquisita e denominazione del profilo professionale in possesso presso l'Ente di appartenenza;



- indicazione dell'Ente presso cui presta servizio;



- indicazione dell'assenza di procedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) relativi all'ultimo biennio o penali pendenti o conclusi;

- dichiarazione di presa visione e accettazione in modo pieno e incondizionato delle disposizioni del presente avviso.



Successivamente alla valutazione dei titoli è previsto un colloquio coi soli candidati ammessi.