Week-end a 'quattro dimensioni' al Parco Agos 'Green&Smart' di Vulcania

Il playground del campo da basket ripristinato e arricchito con un coloratissimo intervento artistico, spazi verdi riordinati e impreziositi da nuove alberature, percorsi più sicuri e aree più accoglienti. Questo il nuovo volto del Parco Vulcania di Catania che sarà rivelato il 17 e 18 settembre con un week end all’insegna dello sport, della sostenibilità e dell’arte.



Voluto da Agos all’interno del proprio progetto “Parchi Agos green & smart”, realizzato in collaborazione con il Comune di Catania con il coordinamento di Brand for the City, l’intervento di rigenerazione del Parco Vulcania propone il nuovo modello, unico in Italia, di ‘Parchi urbani a 4 dimensioni’ – Green, Sport, Smart, Art - voluto da Agos per portare ‘qualcosa in più’ a parchi urbani già esistenti e da valorizzare in diverse regioni italiane. L’intervento rientra nel programma Parco Agos Green&Smart, nato per concretizzare i valori “green” e “prossimità” alla base della strategia di sostenibilità di Agos, che si esprime attraverso l’impegno di Agos for Good. Un format originale e inedito che favorisce la collaborazione tra Impresa, Istituzioni, Fondazioni nazionali, Associazioni locali sportive e del Terzo settore e cittadini.

Il programma di inaugurazione del Parco Agos Green&Smart Vulcania si apre sabato 17 settembre con i laboratori di sostenibilità e le attività sportive che animano il parco dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, mentre alle 11:00 è previsto il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di Agos, delle associazioni locali e dei partner che hanno preso parte all’iniziativa. Il CONI e le Federazioni sportive curano i momenti di invito allo sport di basket e badminton al mattino, e volley e hockey al pomeriggio, mentre l’associazione onlus Hakuna Matata è presente con il suo progetto di scolarizzazione in Tanzania, a cui partecipa un gruppo di dipendenti Agos del territorio.Domenica 18 settembre, il parco ospita lo Sport City Day, giunto alla seconda edizione: dalle 10,00 alle 13,00 sono allestiti i campi di volley, badminton, rugby, basket, nordic walking, hockey con spazi divulgativi e con la presenza di testimonial del mondo dello sport. Le giornate inaugurali sono aperte a tutti e le attività completamente gratuite. Tutte le informazioni sul sito parchiagosgreensmart.com.

DATE

Sabato 17 settembre dalle 10:00 alle 18:00

Domenica 18 settembre dalle 10:00 alle 13:00

LOCATION E INDIRIZZO

Parco Vulcania – Piazza Aldo Moro – Catania