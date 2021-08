L'Amministratore Delegato della Virtu Ferries è Cavaliere dell' “Ordine della Stella d’Italia”

Il Sig. Henri Saliba, Amministratore Delegato della Virtu Ferries ha ricevuto l’Onorificienza di Cavaliere di “Ordine della Stella d’Italia” dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in segno di apprezzamento per la sua collaborazione nei rapporti fra Malta e l’Italia. Il conferimento e’ stato presentato dall’Ambasciatore Italiano, Sua Eccellenza Fabrizio Romano, il 29 Luglio 2021. “L’Ambasciata collabora con Virtu’ Ferries regolarmente e in tutte le occasioni ha sempre potuto contare sul fondamentale supporto di Henri Saliba”. “Grazie agli alti incarichi ricoperti presso la Virtu’ Ferries, Henri Saliba ha instaurato e mantenuto ottimi rapporti di lavoro, a nome della compagnia di navigazione maltese, con l’Ambasciata e con la missione militare italiana a Malta.” Gli azionisti, la dirigenza ed il personale della Virtu Ferries si congratulano col Cavaliere Henri Saliba per questo prestigioso riconoscimento.