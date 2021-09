La Regione punta ad assumere 1500 giovani laureati e diplomati

Due i percorsi individuati: per i 537 laureati previste una preselezione sulla base di titoli di studio e una prova scritta. Per i 487 diplomati, invece, prove scritte e orali. Quest’ultima procedura (senza preselezione, quindi) varrà anche per altri 52 laureati di vari profili