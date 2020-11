Le specialità catanesi crude e cotte, tutte in un’unica macelleria

Se pensi che una macelleria venda solo carne, non hai ancora conosciuto i F.lli Sciuto.

Le hanno tutte: macelleria, salumeria, gastronomia, braceria, e anche servizio catering. Trovi il meglio di ciò che puoi desiderare.

Macellai da più di tre generazioni, i F.lli Sciuto hanno rivoluzionato il concetto stesso di macelleria, associandolo alla cucina e perfezionando così una linea di gastronomia creativa.

Ogni giorno è possibile scegliere tra una vasta esposizione di carni, per una preparazione a vista o piatti gustosi già pronti! Da cruda a cotta in un attimo, con la certezza di godere di una qualità fuori dal comune, per ogni palato.

Dalla fettina alla salsiccia, dall’arrosto all’hamburger fino ad arrivare ad una vasta varietà di preparati: polpette al pistacchio (pistacchiosa) involtini miele e noci, fagottini di pollo aromatizzati e tante altre specialità tutte da scoprire.

Venire dai F.lli Sciuto è un'immersione tra i sapori, un’esperienza che farà viaggiare le vostre papille gustative!!