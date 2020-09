Approvato dall’assemblea dei soci del Maas di Catania il bilancio 2018

Su proposta del CdA del Maas, presieduto dal dott. Emanuele Zappia e composto anche dall’avv. Francesco Strano e da Cristina Contarino, è stato approvato dall’assemblea dei soci il bilancio 2018. Il Maas - “Mercati Agro-Alimentari Sicilia”, che vede tra i suoi soci la Regione Siciliana, gestisce i mercati all’ingrosso ortofrutticolo e ittico, la piattaforma per la grande distribuzione e dispone di celle frigo per la locazione.

“L’approvazione, all'unanimità dei presenti, del bilancio 2018 da parte dell’assemblea dei soci – dichiara il presidente Zappia a nome di tutto il cda del Maas – rappresenta una notizia importante per gli operatori del nostro mercato, ma anche per tutto l’indotto, per la città metropolitana di Catania e non solo. Tale bilancio, che espone un utile netto di esercizio di oltre 1,8 milioni, è la sintesi della definizione del primo importante passo verso la completa ristrutturazione dei debiti pregressi della società. É stato, infatti, finalmente definito l’accordo transattivo con l’impresa costruttrice CMC che ha generato una consistente sopravvenienza attiva. Non è stato un lavoro semplice, per le note problematiche connesse alla procedura concordataria avviata dalla CMC, ma siamo ugualmente soddisfatti del risultato raggiunto. Si procederà, adesso, al completamento della ristrutturazione della posizione finanziaria del Maas mediante accordo con il ceto bancario atteso per il corrente mese. Il Maas – conclude Zappia - ha ormai consolidato la propria presenza sul mercato stabilizzando i ricavi e ottimizzando sempre e costantemente i costi di gestione”.