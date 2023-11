I mille euro in più per le famiglie dal 2024

Riforma dell'Irpef, taglio del cuneo fiscale e dei contributi per i figli porteranno oltre 1.000 euro in più nelle tasche delle famiglie italiane dal 2024. La previsione arriva da stime dell'Istat, riferite durante l'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Di preciso, l'incremento è di 1.112 euro per le famiglie, meno per i single. Vediamo cosa cambia in concreto con queste misure decise dal governo Meloni per l'anno prossimo.

Decontribuzione madri e nuove aliquote Irpef: i benefici per le famiglie

La decontribuzione per le lavoratrici con figli riguarda 600.000 madri con 2 bambini, di cui uno di età inferiore ai 10 anni e 214.000 con tre o più figli di cui uno con meno di 18 anni. Sono il 27,8% delle madri lavoratrici dipendenti con almeno un figlio minore di 10 anni, il 10% delle lavoratrici dipendenti e l'8,4% delle donne occupate.

Le stime sono sempre dell'Istat. Ma come sono distribuite geograficamente le lavoratrici dipendenti? Le madri di due figli (almeno uno di età inferiore ai 10 anni) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) rappresentano il 73,7% delle lavoratrici interessate dalla misura; nel 41% dei casi si tratta di lavoratrici con contratto part-time, nel 56,9% risiedono al Nord (il 20,4% nel Mezzogiorno) e nell'83,2% dei casi hanno un'età compresa tra i 35 e i 49 anni (le under 35 sono il 14,5%).

Le lavoratrici madri di tre o più figli (almeno uno di età inferiore ai 18 anni) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico) rappresentano il 26,3% delle lavoratrici interessate dalla misura.

Di quanti euro parliamo? Gli sgravi per le madri e la riforma dell'Irpef consentono alle famiglie di avere in media 1.112 euro in più nel 2024, mentre l'incremento scende a 800 per i "single", secondo le sitme Istat.

Le misure in manovra 2024

Nella manovra 2024 da 25 miliardi di euro del governo Meloni circa dieci miliardi servono al rinnovo, anche per il prossimo anno, del taglio del cuneo fiscale-contributivo: verrà ridotto del 7% per i redditi fino a 25 mila euro e del 6% per quelli fino a 35 mila euro.

Per l'anno prossimo dobbiamo anche aggiungere le nuove aliquote Irpef, un assaggio di riforma fiscale. I primi due scaglioni, quello fino a 15 mila e quello tra 15 e 28mila, vengono accorpati: a entrambi si applicherà l'aliquota prevista fino a oggi per il più basso, ovvero il 23%.

La misura, finanziata in manovra con 4,3 miliardi di euro, porterà in media un beneficio netto di mille euro in più all'anno nelle buste paga degli italiani.

Fonte: Today.it