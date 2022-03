Marketing digitale: il servizio di Globalsystem e G:Cube

Avere a disposizione un pubblico teoricamente infinito non significa poter vendere il proprio prodotto o servizio in maniera più facile, ma soltanto che ci sono opportunità potenzialmente rilevanti, a patto che vengano sfruttate nel modo giusto.

Ma tra “potenza e atto”, per citare immeritatamente Aristotele, c’è davvero un abisso e il rischio, come si può tranquillamente verificare dando un’occhiata alle migliaia di inserzioni di pseudo-guru del marketing online e sui social, è quello di restare confusi, se va bene, o peggio di rimanere vittima di qualcuno di questi sedicenti “geni” digitali.

La necessaria premessa quando si parla di marketing digitale è che nessuno ha in mano la bacchetta magica in grado di spingere le vendite online né, tanto meno, esiste la possibilità di una ricetta unica e universale per ottenere una visibilità di tipo virale, trasformabile poi in vendibilità attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle varie piattaforme e il lavoro degli esperti qualificati. Questo assunto vale per tutti, indistintamente, e deve servire come campanello d’allarme per scappare quanto più lontano possibile da chi, dietro corposi contributi economici, promette miracoli in tempi brevi.

Grazie alla corposa esperienza maturata direttamente sul campo, il team di Globalsystem e G:Cube ha potuto verificare negli anni che i pilastri sui quali fondare una strategia di marketing digitale di successo sono in generale pochi e concettualmente piuttosto semplici, il problema è poi metterli in pratica nella vita reale ma su questo, come si vedrà, c’è ampio margine di intervento.

Per prima cosa è necessario allontanare qualunque tentazione di risparmio a tutti i costi, magari affidandosi a qualche parente/conoscente o anche a sé stessi per improvvisare contenuti e inserzioni online; il risultato è nella stragrande maggioranza dei casi disastroso nonché controproducente, quindi meglio pianificare sin da subito un budget, anche non elevatissimo ma da destinare a dei professionisti con i quali concordare per tempo le giuste strategie.

La personalizzazione e lo studio insieme al professionista è poi il passo successivo, proprio perché ogni azienda ha le sue peculiarità, i suoi punti di forza da esaltare e quelli di debolezza da superare; il primo approccio, inutile dirlo, resta comunque quello più importante. Da qui in poi, se la visione è concorde, il percorso diventa più interessante perché si entra nella fase operativa vera e propria, cominciando a produrre contenuti di qualità, coerenti con la “mission” aziendale e soprattutto interessanti.

Grazie agli strumenti messi a disposizione dalla marketing automation e soprattutto all’altissima qualità dei contenuti prodotti, i risultati non tarderanno ad arrivare e l’acquisizione di contatti, nonché potenziali clienti, diventerà una costante nel medio e lungo termine.

Per un’analisi preliminare gratuita e senza impegno sul potenziale digitale della vostra azienda potete visitare il seguente link https://ma.globalsystemspa.com/.