2022, Catania guarda con fiducia al mercato immobiliare

Pandemia e guerra in Ucraina sono i due macro-problemi che stanno affliggendo il mondo.

In maniera quasi scontata e naturale questo ha riflesso sui mercati e sull’economia e anche sul mondo del lavoro e immobiliare. Dati che hanno influenzato il biennio e dati che stanno consegnando un 2022 fatto di numeri e risposte anche per il mercato immobiliare italiano.

Previsioni e dati che abbiamo affidato a Saverio Franceschini, Broker titolare di RE/MAX Platinum, l’agenzia RE/MAX più grande d’Italia, terza in Europa, con diverse sedi nella provincia etnea.

Saverio Franceschini che 2022 sarà? Mattone in crescita e in che direzione andrà?

Il mercato immobiliare italiano, nonostante i grandi problemi mondiali che hanno stravolto le nostre vite quotidiane e lavorative, nel 2022 è partito decisamente col botto. Il settore immobiliare nostrano ha raggiunto il record storico degli ultimi 10 anni con un totale di investimenti pari a 3,4 miliardi di euro, +172% rispetto al primo trimestre del 2021.

L’immobiliare ha retto alle gravi crisi dell’ultimo biennio, registrando solo una lieve flessione dell’8% nel 2020, per poi riprendere poderosamente nel 2021, dove il numero di compravendite a livello nazionale ha superato le 730.000 compravendite, registrato un + 34 % rispetto all’anno precedente, avvicinandoci al record storico in Italia del 2006 ( 845.000 compravendite ).

Quanto alle previsioni per il prossimo futuro, alcune incertezze legate al contesto geopolitico internazionale potrebbero influire sul trend del medio termine, tuttavia potrebbe incentivare ulteriormente l’immobiliare.

La città di Catania e la sua provincia come sta rispondendo?

Catania è una città dinamica. Dopo la pandemia è cambiato il modo di vivere delle nostre case, le nostre abitudini ed esigenze sono state stravolte. I nostri Clienti, rispetto al periodo pre-covid, cercano case più grandi, per destinare spazi allo smart-working e all’home-working, oppure desiderano una casa nei paesi etnei con uno spazio esterno, c’è chi vuole avvicinarsi ai propri cari, chi al mare, chi desidera vivere sull’Etna o nell’entroterra della nostra amata isola… insomma, la pandemia ci ha insegnato che le nostre case non sono solo dei posti dove andare a dormire, abbiamo rivalutato il concetto di abitazione cercando di migliorare la nostra qualità di vita e spesso, l’unica soluzione per rispondere a queste esigenze, è cambiare casa .

Nella città di Catania e soprattutto nel centro storico il prezzo delle case anche nobiliari è stabile, mentre è l’hinterland residenziale di alcuni paesi pedemontani o marinari che stuzzica l’appetito di chi vuole comprare. Ci sono insomma aree che non perdono mai interesse, soprattutto in una città come la nostra fatta di innumerevoli interessi e storia. Oggi chi cerca di investire lo fa con l’obiettivo di creare anche strutture ricettive, nonostante la situazione pandemica abbia rallentato un po’ il turismo negli ultimi anni si prevede una stagione estiva interessante grazie al progressivo allentamento delle restrizioni.

Remax Platinum è Sicilia, è Catania, i vostri numeri dell’ultimo periodo?

Sono numeri che consegnano immensa fiducia per il futuro.

In questo momento più di 2 famiglie su 10 che decide di vendere o locare la propria casa, nella provincia di Catania, affida il proprio immobile ad un Consulente RE/MAX Platinum. Se aggiungiamo le altre agenzie del network oggi il blocco “RE/MAX Catania” ha circa il 35 % degli immobili in vendita della provincia etnea.

Dopo un ottimo 2021, che ci vede crescere del 36 % rispetto al 2020, il trend positivo continua anche nel primo trimestre 2022 registrato un ulteriore incremento del 14 % circa rispetto al ‘21.

L’anno scorso ben 112.430 famiglie ed investitori catanesi hanno contattato il nostro centralino per chiedere informazioni su uno o più immobili in gestione della nostra rete, cioè il 30% in più circa rispetto al 2021 e il 39 % in più circa rispetto al ’19. Questi dati ci confermano che il mercato immobiliare catanese in questo momento è molto attivo.

Sicuramente noi siamo facilitati dalla visibilità e spinta di oltre 300 affiliati sul territorio della Sicilia orientale supportati dalle nostre 9 sedi ( Catania, S. G. La Punta, Acireale, Misterbianco, Paternò, Siracusa, Pachino e Ragusa ), tuttavia non possiamo che essere ottimisti alla luce delle performance del mercato catanese.

Uno dei motivi per cui riusciamo ad ottenere questi risultati è la collaborazione fra agenti. Il Proprietario che affida il proprio immobile ad un Consulente RE/MAX Platinum ha la garanzia che la Sua Casa verrà condivisa in collaborazione con tutta la rete, sia a livello locale che internazionale, aumentando le probabilità di trovare un acquirente ( RE/MAX è presente in Italia con oltre 4.500 affiliati, nel mondo in 115 nazioni con oltre 140.000 agenti). Anche l’acquirente trae grandi vantaggi da questo sistema, perché affidandosi ad un Consulente RE/MAX Platinum ha la possibilità di accedere ad un’offerta immobiliare locale ed internazionale di decine e decine di migliaia di immobili. Le probabilità di incrociare la domanda con l’offerta, grazie a questo sistema di collaborazione fra agenti e la capillarità del network RE/MAX, sono altissime.

Prospettive e futuro del mercato immobiliare?

Mi auguro che presto la terribile vicenda ucraina si concluda con la pace. Una frase del famoso radiomessaggio pronunciata da papa Pio XII alla vigilia della Seconda guerra mondiale citava: Nulla è perduto con la Pace. Tutto può essere perduto con la Guerra. Terribilmente attuale.

Per quanto concerne il mercato immobiliare catanese e siciliano, direi che c’è molta fiducia nel prossimo futuro.

Se paragoniamo il mercato finanziario al mercato del mattone, quest’ultimo risulta sempre più sicuro, la Casa resta il bene rifugio più affidabile.

Molteplici vantaggi possiamo trarre dal periodo attuale:

1) Valori degli immobili ancora contenuti, che ci portiamo dietro dalla crisi del periodo 2008-2013;

2) Tassi di interesse dei mutui, anche se il leggera salita, restano decisamente competitivi;

3) Bonus e incentivi legati alle ristrutturazioni ( Sisma ed Eco-bonus, cessioni del credito, sconti in fattura… );

4) Vantaggi fiscali per giovani under 36 con ulteriori incentivi per l'accesso al credito grazie al fondo garanzia per i mutui prima casa;

Questi e altri fattori stanno sostenendo attualmente il mercato immobiliare e credo che il trend continuerà nel prossimo futuro. La casa resta sempre l’investimento più sicuro.