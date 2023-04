MF Banking Awards 2023: la Migliore Banca Popolare d’Italia è Banca Agricola Popolare di Ragusa

Il conferimento di Migliore Banca Popolare italiana consolida BAPR tra le realtà più solide e di riferimento per il territorio a livello nazionale, in grado di guidare l’innovazione delle imprese e generare nuovo valore.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta ieri sera a Milano alla presenza dei più autorevoli soggetti della comunità finanziaria nazionale, hanno ritirato i premi Arturo Schininà, Presidente di Banca Agricola Popolare di Ragusa e Saverio Continella, Direttore Generale e Amministratore Delegato dell’Istituto.

Secondo Arturo Schininà, Presidente di Banca Agricola Popolare di Ragusa “L’autorevole premio ricevuto, certifica come il lavoro svolto con il supporto dei soci e dei dipendenti tutti in questi anni, abbia confermato ulteriormente BAPR come punto di riferimento per il territorio. Siamo una realtà ben radicata alla propria storia e ai propri valori e al contempo in grado di affrontare con coraggio e lungimiranza le sfide di oggi per costruire nuovi orizzonti”.

“A pochi giorni dall’approvazione del bilancio e dalla presentazione della nuova Governance, questo riconoscimento ci sprona a guardare ancora più lontano”, dichiara il Direttore e Amministratore Delegato Saverio Continella “Lavoreremo sempre più per essere esempio di eccellenza per la Sicilia e il Sud accompagnando le persone, le imprese ed il territorio verso un futuro sostenibile e innovativo, avviando ulteriori percorsi di sviluppo”.

Il bilancio d’esercizio ha registrato importanti risultati economici e patrimoniali eccellenti per crescita e qualità, tra cui il miglior utile netto degli ultimi 10 anni pari a 22,7 milioni di euro e una quota di dividendi del 2023 per 21,4 milioni di euro, la più alta nella storia della Banca.