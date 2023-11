La Sicilia Birraia al Mosaik

Il 24 Novembre è in arrivo il 7°Brewing a New Sicily, l'evento del Mosaik dedicato al mondo delle birre e dei birrai artigianali siciliani.

Da sempre un'occasione speciale che riunisce la Sicilia da costa a costa per fare il punto della situazione sul movimento e brindare insieme al percorso e ai successi di tante interessanti realtà che dal 2015, data del 1° Brewing a New Sicily ad oggi, sono nate o hanno contribuito a rendere sempre più dinamica e stimolante la scena birraria siciliana.

Le spine del Mosaik saranno dedicate interamente alle creazioni dei birrai dell'isola, presenti per l'occasione per raccontarvi le loro birre e per rispondere alle vostre domande. Un momento di confronto importante, imperdibile per appassionati, homebrewer, produttori, addetti ai lavori e curiosi.

Per info: fb 'Mosaik Catania', whatsapp al 3297968680, cell al 3206172717, (in orario di apertura) allo 095536923.