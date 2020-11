My English School arriva a Catania: promo d'apertura, tre mesi di corso a 49 €!

Lezioni senza libri, un metodo efficace, divanetti rossi e blu in ambiente casual: questi i tratti distintivi di My English School, network di scuole di inglese che il 24/11/2020 aprirà i battenti nel capoluogo etneo, in viale XX Settembre 45/E.

Si tratta della trentasettesima sede italiana per il gruppo (che conta anche due scuole all’estero), che per festeggiare offre a tutti i nuovi iscritti tre mesi di corso di inglese all’incredibile prezzo di 49€.

Una scuola moderna e alla portata di tutti, da anni solido punto di riferimento nello studio dell’inglese per giovani, adulti e professionisti: MyES al momento eroga le sue lezioni online, ma garanzia e qualità sono quelle di sempre.

Il segreto è l’innovativo metodo didattico MySmart English®, che si fonda su avanzate teorie linguistiche e che abbina formazione tradizionale a un’intensa attività di conversazione basata su contesti di real life. Anche nelle aule virtuali i risultati sono visibili e duraturi: stimolati da insegnanti madrelingua certificati, gli studenti vengono guidati passo dopo passo nella cultura e nella lingua anglosassoni.

Per accogliere tutti gli interessati a migliorare il proprio inglese, My English School Catania offre solo ai nuovi iscritti tre mesi di corso di inglese a soli 49€. Ecco qui il coupon. Una promozione imperdibile dal momento che l’offerta formativa di MyES si rivolge ad adulti, professionisti, giovani e studenti e che prevede la possibilità di frequentare i corsi in school e online, ma anche di personalizzare completamente orari e percorso di studio per venire incontro alle più diverse esigenze.

Lo staff MyES è a completa disposizione nella sede catanese per qualsiasi informazione e per le attività di consulenza. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web, la pagina Facebook o telefonare allo 095 8743343 o al +39393321530.