"Sparisce" il divieto: in Sicilia la domenica negozi aperti anche oltre le 14

“Alla luce dell’ultimo Dpcm con il presidente Musumeci abbiamo concordato che da oggi decadrà la chiusura obbligatoria di tutte le attività commerciali oltre le ore 14 della domenica”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano. “Il Dpcm - ha spiegato Turano - per le regioni ‘arancioni’, impone infatti la chiusura nei giorni prefestivi e festivi solamente per le attività poste all’interno dei centri commerciali, lasciando aperte tutte le altre”. Proprio venerdì scorso Confcommercio Sicilia aveva chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci di abrogare l’articolo 7 dell’ordinanza numero 51 del 24 ottobre con cui era stata disposta la chiusura obbligatoria di tutte le attività commerciali oltre le ore 14 della domenica. La richiesta urgente, inoltrata con una nota ufficiale, puntava appunto alla riapertura immediata dei negozi la domenica pomeriggio, a partire dall'8 novembre. “Riteniamo inderogabile ristabilire l'apertura delle attività la domenica pomeriggio - si leggeva nella richiesta di Confcommercio -. La mancata abrogazione di tale divieto regionale, alla luce delle gravose restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm inasprirebbe ulteriormente una condizione economica già fortemente compromessa, a discapito di tutte quelle attività che formalmente non sono state sospese dalla normativa nazionale”.