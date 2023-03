Aeroporto di Catania, la Sac seleziona guardie giurate: ecco come candidarsi

Selezione pubblica da parte della Sac Service per il reclutamento di guardia giurata. Secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del personale, è indetta infatti una selezione per la creazione, con validità triennale, prorogabile di ulteriori due anni, di un elenco/bacino di risorse con mansioni prevalenti di guardia particolare giurata (Gpg).

L’inquadramento ed il trattamento economico è quello previsto dal Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione – livello 4° categoria Operaio. "L’addetto si occupa principalmente del controllo dei passeggeri in partenza e in transito (anche tramite la verifica dei titoli di accesso) e dei relativi bagagli a mano con l’ausilio delle apparecchiature installate presso le postazioni di controllo, nonché della verifica dei bagagli, delle merci e dei plichi da stiva. Svolge anche attività di vigilanza e di scorta all’interno del sedime aeroportuale, collaborando con le Autorità per l’espletamento dei servizi richiesti. Si occupa inoltre dei servizi collaterali necessari a garantire il corretto, ordinato e sicuro flusso dei passeggeri. Verrà garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia", si legge nell'annuncio.

I requisiti d'ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:



1. cittadinanza italiana

oppure

• cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea (art. 38, comma 1, del D.Lgs.

n. 165/2001);

• cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di

lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001);

• titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, c. 3 bis,2

del D.Lgs. n. 165/2001);

I cittadini europei o extracomunitari possono partecipare se:

• godono dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

• sono in possesso, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

• hanno adeguata conoscenza della lingua italiana.

2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza;

3. godimento dei diritti politici e civili;

4. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

5. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione (secondo quanto indicato dall’art 138 del T.U.L.P.S., dall’allegato A del Decreto n. 154 del 15/9/09 e dall’Allegato B, art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 85 del

29/1/1999);

6. titolo di studio: diploma di istruzione media superiore. I candidati che hanno conseguito il titolo presso istituti esteri devono allegare alla domanda copia del provvedimento di riconoscimento e di equipollenza al livello richiesto che dovrà essere allegato alla domanda

secondo quanto indicato nel presente avviso;

7. buona conoscenza dell’informatica (applicativi di office automation – uso di internet e conoscenza delle componenti hardware di utilizzo comune);

8. buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello A2, dimostrabile con attestazione rilasciata da scuole o istituti autorizzati (che dovrà essere allegata alla domanda secondo quanto indicato nel presente avviso). Saranno considerati titoli equipollenti alla certificazione

suddetta la laurea triennale in Lingue e Letteratura Straniera o diploma di istruzione media superiore con indirizzo linguistico;

9. possesso della patente automobilistica almeno di livello B in corso di validità;

10. non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto dal cap. 11 del reg. EU 2015/1998. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione e devono sussistere al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro. L’accertamento, in qualunque fase della selezione, della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti e dichiarati comporta l’esclusione dalla selezione.

Come partecipare

Per la partecipazione alla procedura di selezione è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10 che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Sac Service Srl - Banca Agricola Popolare di Ragusa - Iban: IT55P0503616900CC0771940024 - Causale: "SELEZIONE GPG. - nome e cognome - codice fiscale del candidato" e dichiarato al momento della presentazione della domanda online. L’importo versato di euro 10,00 non sarà restituito nel caso di mancata presentazione della domanda di partecipazione o di mancata presentazione alla selezione.

Entro quando presentare domanda

Per l’ammissione alla selezione la domanda va presentata entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 19 aprile 2023 esclusivamente via internet, compilando l’apposito modulo elettronico (Form) disponibile sul sito della Sac nella sezione “Lavora con noi”. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di ammissione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 13.00 dell’ultimo giorno utile. Successivamente il collegamento al form verrà disattivato.