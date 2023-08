Catania Fc e Mondialpol cercano steward per le partite al "Massimino"

Catania Football Club e Mondialpol, partner nella gestione della sicurezza in occasione delle gare in programma allo stadio “Angelo Massimino”, ricercano e selezionano steward per lo svolgimento delle operazioni di controllo dei titoli di accesso, attività durante l’evento secondo le prescrizioni della normativa vigente, verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto e gestione dell’afflusso e del deflusso degli spettatori.

Verranno valutate le candidature dei soggetti già abilitati e al contempo saranno predisposti corsi di formazione per le persone selezionate ma non ancora in possesso della qualifica. Gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo info@cataniafc.it, specificando in oggetto “steward” e allegando il curriculum. Requisiti fondamentali: - età minima 18 anni; – diploma di licenza media.