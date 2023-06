Ferrovia Circumetnea di Catania, indetti 6 concorsi: i profili richiesti

Ferrovia Circumetnea di Catania ha indetto sei concorsi per la copertura di complessivi 28 posti di lavoro. Si prevede la selezione di varie figure professionali per inserimenti a tempo indeterminato. I profili ricercati sono: un capo unità tecnica, unità organizzativa tecnica “Infrastrutture Civili”, parametro 205, area professionale seconda-area operativa manutenzione, impianti ed officine, Ccnl Autoferrotranvieri; 5 operatori qualificati, unità organizzativa tecnica “Infrastrutture Civili”, parametro 140, area professionale terza – area operativa manutenzione, impianti e officine, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 10 macchinisti, unità organizzativa tecnica “Trazione-Scorta”, parametro 153, area professionale terza – area operativa esercizio, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 5 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso. Altri 4 posti di capo operatore, unità organizzativa tecnica “Infrastrutture Civili”, parametro 188, area professionale seconda – area operativa manutenzione, impianti e officine, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 5 posti di capo treno, unità organizzativa tecnica “Trazione-Scorta”, parametro 140, Area Professionale terza, area operativa esercizio, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 3 posti operatore di manovra, unità organizzativa tecnica “Stazioni”, parametro 123, area professionale terza – area operativa esercizio, Ccnl. autoferrotranvieri, di cui 1 posto riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso.

I requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie previste dai bandi; età non inferiore a 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; inesistenza di condanne penali, anche non definitive, di misure di sicurezza o prevenzione e/o di procedimenti penali pendenti, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Le domande per accedere ai concorsi Ferrovia Circumetnea di Catania, devono essere compilate esclusivamente sulla piattaforma telematica e presentate entro il 27 luglio 2023.