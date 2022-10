Regione, pubblicata la graduatoria per l'assunzione di 22 funzionari amministrativi

Approvata l'ultima graduatoria del concorso per assicurare il ricambio generazionale dell'amministrazione regionale con l'immissione in servizio di cento nuovi funzionari. È stata appena pubblicata la graduatoria definitiva dei 22 funzionari amministrativi (RAF-AMM) vincitori della selezione pubblica su una platea di 678 idonei dopo il superamento dei test. La graduatoria è stata proposta dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta sommato al punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza. Per i vincitori scatterà l'assunzione con profilo di funzionario di categoria D, a tempo pieno e indeterminato. Con quest'ultimo atto viene completata dal dipartimento della Funzione pubblica e del personale, in poco più di nove mesi, la procedura concorsuale per il ricambio generazionale negli uffici della Regione Siciliana. Nelle scorse settimane sono state definite le graduatorie degli idonei e dei vincitori anche di tutti gli altri profili professionali messi a bando: nel dettaglio si tratta di 11 unità di funzionario per i sistemi informativi e tecnologici (RAF-SIT), 5 per il controllo di gestione (RAF-COG), 18 di funzionario economico finanziario (RAF-EFI), 24 funzionari tecnici (RAF-TEC), 8 avvocati (RAF-AVV), 12 funzionari per tutela e sviluppo del territorio e sviluppo rurale (RAF-AGR). I decreti sono pubblicati integralmente, con effetto di notifica a tutti gli interessati, sulla pagina dedicata del portale della Regione Siciliana, dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, e nel sito del Formez. Saranno pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale Concorsi.