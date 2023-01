Il Comune di San Gregorio assume due figure tecniche a tempo indeterminato

Scade il 29 gennaio del 2023 il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione ai concorsi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “istruttore tecnico” e un posto di “messo notificatore”. I bandi e i modelli di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente dalle News, “Tutte le novità”.

I bandi, inoltre, come per legge, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi - della Regione Siciliana n. 18, Anno 76° di venerdì 30 dicembre 2022. Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i concorrenti dovranno presentare domanda, sottoscritta in forma autografa o con firma digitale, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al bando, indirizzata al Comune di San Gregorio di Catania – Ufficio Gestione Risorse Umane, Piazza Guglielmo Marconi n. 11.

La domanda potrà essere consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune sito nel Palazzo Municipale di Piazza Guglielmo Marconi n. 11, in busta chiusa con l’indicazione all’esterno: Esempio: “Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assunzione di n. 1 messo Notificatore – Categoria B ”, oppure: “Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assunzione di n.1 Geometra – Categoria C”. Ovvero potrà pervenire al Comune tramite raccomandata A/R ma farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo alla ricezione della raccomandata al fine di verificare il rispetto del termine di scadenza. E ancora, tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di San Gregorio di Catania: comune.sangregorio.ct@anutel.it. L’indirizzo di posta elettronica certificata da cui viene trasmessa la domanda deve essere direttamente riferibile al candidato.

Nel bando sono indicati tutti i particolari per partecipare e i relativi requisiti. "La struttura comunale – ha spiegato il primo cittadino, Carmelo Corsaro – necessitava di una considerevole integrazione di personale per via dei numerosi pensionamenti avvenuti tra il 2020 e il 2022. Siamo intervenuti prima sulla Polizia locale perché era urgente rigenerare e rinforzare il Corpo poi siamo intervenuti nell’ambito amministrativo. Ora altri due posti si aggiungeranno alla pianta organica del Comune; maggiore efficienza da parte nostra e maggiori possibilità di lavoro per i giovani che cercano spazi lavorativi e realizzazione".