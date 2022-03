Bando per dieci tirocini nella direzione Urbanistica con il contributo dell'Amts

Dieci giovani laureati in Ingegneria o Architettura potranno svolgere attività di tirocinio al Comune grazie a una convenzione stipulata tra la Direzione comunale Urbanistica e Gestione del Territorio - Urbamet e l’Università di Catania, con il contributo dell'Amts che destinerà all'iniziativa il 10 per cento dell’importo degli abbonamenti annuali sottoscritti dagli studenti. L'avviso di partecipazione alla selezione, con scadenza 15 marzo, e i modelli di adesione sono pubblicati sui siti istituzionali www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/ e www.cof.unict.it .

I tirocinanti svolgeranno un'attività semestrale, da avviare entro il mese di aprile, nell’ambito dei progetti inerenti alle discipline tecniche, a tema "Informatizzazione Ufficio Tecnico secondo le direttive dell’Agenzia Nazionale". Sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a cinquecento euro lordi mensili, per 18 ore settimanali, che potrà essere esteso a 30. Il progetto permetterà a chi ha conseguito la laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico - da non più di 12 mesi alla data di avvio del tirocinio - di maturare conoscenze e competenze da poter spendere nel mondo del lavoro. Gli interessati dovranno presentare la domanda, corredata della documentazione richiesta, al Centro Orientamento Formazione & Placement della sede di Catania dell'Università entro il 15 marzo 2022, per posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo@pec.unict.it. La procedura selettiva, che prevede colloquio valutativo e prova pratica oltre all'esame comparativo dei titoli, sarà condotta da una commissione esaminatrice composta dal direttore della direzione Urbanistica e gestione del territorio o suo delegato, da un componente designato dall’Unict di Catania e da un componente dell’Amts di Catania (sponsor delle borse di studio).