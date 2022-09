Leroy Merlin assume a Catania: figure, requisiti e come candidarsi

Leroy Merlin assume a Catania. La grande catena di negozi specializzati nel fai da te apre le porte a nuovo personale nello store del comune etneo.

Per il nuovo punto vendita catanese Leroy Merlin seleziona per i propri team "venditori esperti" con competenze ed esperienze per realizzare i progetti dei clienti che vogliano ristrutturare, rinnovare, decorare la propria abitazione o il proprio esercizio commerciale. Nello specifico architetti e ingegneri per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (ecobonus, sconto in fattura), interior designer e arredatori, agronomi e vivaisti; geometri. Sono richiesti la laurea o il diploma nei settori di interesse e sono disponibili sia contratti a tempo indeterminato che a tempo. Per presentare la domanda si può consultare la pagina lavoro dell'azienda.