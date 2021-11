L'Associazione Medicare Onlus ricerca volontari accompagnatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

RICERCA VOLONTARI ACCOMPAGNATORI - L'Associazione Medicare Onlus ha lo scopo di offrire aiuto ai pazienti oncologici, una delle attività che svolge è quella di accompagnare gratuitamente i pazienti dalle loro abitazioni agli ospedali catanesi. Le richieste sono sempre numerose anche in considerazione della gratuità dell'offerta, pertanto siamo alla ricerca di Volontari accompagnatori che possono e vogliono dedicare qualche ora del loro tempo per svolgere tale servizio, in maniera del tutto sicura e con tutte le precauzioni del caso. Chiunque possa e voglia avere informazioni per offrire questo aiuto concreto può contattare la nostra segreteria al n. 347/7064563 oppure inviare mail all'indirizzo info@medicareonlus. com.