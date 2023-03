Nuove assunzioni all'aeroporto di Catania, le posizioni aperte e come candidarsi

La Sac, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, avvalendosi di Generazione Vincente Spa - Agenzia per il lavoro, ha indetto una procedura di selezione per la formazione di un bacino di idonei da cui attingere per la copertura di diverse posizioni lavorative