Primark prosegue la sua espansione in Italia, apertura e assunzioni a Misterbianco

Primark, il rivenditore internazionale che offre ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’, annuncia l’apertura di otto nuovi negozi in tutta Italia, tra cui anche quello di Misterbianco. Questo sarà il primo store Primark in Sicilia e la decisione riflette il continuo impegno di Primark nel mercato italiano, portando così a quattordici il numero complessivo di negozi Primark in Italia. Il nuovo negozio Primark Misterbianco, che sarà situato presso il centro commerciale ‘Centro Sicilia’ verrà inaugurato entro la fine dell'anno. Lo store offrirà un’ampia gamma di prodotti di ultima tendenza per donna, uomo, bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima e articoli per la casa. Inoltre, saranno presenti anche le collezioni di Primark realizzate interamente con materiali sostenibili, riciclati e organici. Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo punto vendita in Sicilia con l’obiettivo di offrire la nostra “Amazing Fashion, at Amazing Prices” a sempre più clienti italiani. Dalla prima inaugurazione che risale al 2016 con il punto vendita di Arese, abbiamo lavorato incessantemente per estendere la nostra rete di negozi in Italia, impegnandoci per rispondere sempre alle esigenze dei clienti italiani. Non vediamo l’ora di aprire le porte del nostro store di Catania ai clienti italiani entro la fine dell’anno e offrire a tutti i fantastici prodotti Primark”. In aggiunta al negozio di Misterbianco, ci saranno ulteriori inaugurazioni anche nelle città di Roma – all’interno del centro commerciale ‘Roma Est’, Chieti – presso il centro commerciale ‘Megalò’, Grugliasco (TO) – presso ‘Shopville Le Gru’, Casalecchio di Reno (BO) – presso ‘Shopville Gran Reno’, Marcianise (CE) – presso ‘Centro Commerciale Campania’, Venezia – presso ‘Centro Commerciale Nave De Vero’ e infine a Milano in Via Torino, che ospiterà la sede centrale di Primark Italia. A seguito di queste aperture, Primark sarà presente in nove regioni italiane: Sicilia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Lazio e Abruzzo. A supporto delle nuove aperture, sarà presto avviato un piano di assunzioni per oltre 2.000 posizioni, di cui 140 sono dedicate a ruoli manageriali per la gestione dei punti vendita, portando così a 3.600 il numero di dipendenti complessivo di Primark in Italia. Per ulteriori informazioni è disponibile il seguente link: https://it.carriere.primark.com/