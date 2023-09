Progetto MEN: attivi il portale dedicato al lavoro e le iscrizioni ai Career day del 14 e 15 settembre ad Acireale

Un prezioso portale online appositamente aperto a registrazioni di persone e aziende, creato per l’incrocio tra domanda e offerte di lavoro, un nuovo Living Lab ed una due giorni aperta a giovani, imprese, istituzioni e cittadinanza ricca di opportunità focalizzata sul mondo del lavoro, per i prossimi 14 e 15 settembre. Sono i frutti conclusivi del progetto transfrontaliero Excellent Mediterranean Net, in acronimo MEN, che vede capofila il Comune di Acireale, coordinato in termini progettuali e comunicativi dal GAL Terre di Aci. Iniziative che concludono di fatto il primo lusinghiero anno di esordio di MEN, progetto finanziato dal Programma Interreg V-A Italia Malta dell’UE grazie al quale oltre 100 giovani siciliani hanno già vissuto un primo semestre di formazione e lavoro retribuito a Malta, aprendo nuove opportunità di lavoro e sviluppo nel Mediterraneo.

La piattaforma web è già attiva all’indirizzo portale.italiamalta.men.comune.acireale.ct.it.

Candidarsi è immediato e semplice: si tratta di un portale che intende porsi al servizio di tutte quelle aziende alla ricerca spesso affannosa di personale da impiegare e, soprattutto, offrire ai tanti giovani la possibilità di candidarsi in più settori per avere così opportunità occupazionali nel tempo. Quattro gli ambiti principalmente offerti e ricercati: salvaguardia ambientale, turismo sostenibile, blue economy e infine il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini.

MEN sarà anche una preziosa due giorni aperta al pubblico ad Acireale (qui il programma completo): per le aziende un’occasione di esposizione e dialogo; per molti giovani, occasione di informazione, colloqui ed opportunità per intraprendere relazioni professionali. Per l’esattezza il 14 settembre, nello spazio convegni dell’Angolo Paradiso della Villa Belvedere, ed il 15 settembre, nei locali che vedranno per l’occasione la visita all’inaugurazione del nuovo Living Lab delle Aci, nuovo hub dedicato all’innovazione e allo sviluppo, si alterneranno imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione, rappresentanti delle istituzioni e laboratori. Particolarmente ricco e variegato dunque il programma che MEN, concepito per integrare i mercati del lavoro dell’area transfrontaliera, ha consentito di articolare come ulteriore tangibile “output” al servizio dei partecipanti.

La prima giornata del 14 settembre nello spazio convegni dell’Angolo Paradiso della Villa Belvedere, si configura come un Career Day dove le aziende disponibili potranno esporre i loro stand ed offrire colloqui ai giovani interessati, mentre alcuni tavoli tematici renderanno conto delle grandi potenzialità espresse e quelle valide in prospettiva sortite da MEN, concretizzato dalla progettazione e dal coordinamento della comunicazione del GAL Terre di Aci.

La giornata del 15 settembre offrirà invece due diverse sessioni in due distinti locali: al mattino, in via Ruggero settimo 5, un workshop aperto dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico; nel pomeriggio, alle 16, in Via San Giovanni Nepomuceno 8, avrà luogo l’attesa visita al nuovo Living Lab delle Aci nel giorno dell’inaugurazione, ulteriore segnale di accompagnamento nel tempo che intende porsi al servizio degli intenti del progetto MEN, teso a migliorare l’accesso per le popolazioni di Sicilia e Malta ai servizi innovativi e tecnologici di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e creare connessioni tra imprese e i centri di istruzione superiori, incrementando così l’occupazione e lo scambio di competenze e mobilità delle persone. Un’esperienza pionieristica anche sul piano istituzionale e progettuale stesso, che ha coinvolto le due isole “sorelle” al centro del Mediterraneo, costituendo una sorta di nuovo ponte fruttifero di relazioni, scambi culturali e opportunità di mercato, ponendosi con una prospettiva duratura.

Il Living Lab che sarà visitato nell’ambito della due giorni firmata MEN rivitalizzerà con le sue attività i locali precedentemente inutilizzati della ex scuola San Giovanni Nepomuceno, nel centro storico di Acireale: accoglierà laboratori per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi da testare grazie alle innovative stampanti 3Dche saranno messe a disposizione gratuita di imprenditori ed artigiani. Oltre a contemplare opportunità nel tempo per i giovani coinvolti dal progetto MEN, prevede laboratori di innovazione sociale e laboratori diArcheologia, “Arti di Strada”, Arte e Pittura, puntando a conoscenza e valorizzazione del patrimonio tradizionale e immateriale delle Aci a vantaggio di studenti e turisti. Costituirà anche un centro orientato da una parte alla realtà virtuale aumentata e per la visualizzazione 3D, dall’altra mirato al Welfare di Prossimità per accompagnare e sostenere le persone più fragili del territorio, generare impatto sociale e valorizzare il protagonismo giovanile e il talento.

Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile consultare il sito web ed i profili social del GAL Terre di Aci; per approfondire il progetto MEN, il sito italiamalta.men.comune.acireale.ct.it.