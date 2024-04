Risparmio casa apre un megastore a Catania e assume 33 lavoratori

"Risparmio Casa”, il gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona ha assunto 33 lavoratori per aprire un nuovo punto vendita da 5.000 metri quadrati all’interno del Centro Commerciale Porte di Catania. Il nuovo megastore di Catania è il 164° negozio tra Italia e Svizzera e il quinto in Sicilia. “Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa, fanno sapere: “Continuiamo a investire in Sicilia con un nuovo store di grandi dimensioni a Catania che ogni giorno sarà gestito da oltre 30 nuovi lavoratori (di cui più della metà donne) provenienti dal territorio. Siamo certi che le persone e l’offerta di Risparmio Casa diventi, anche a Catania, un modello di riferimento per l’intera comunità”. Il punto vendita di Catania in Via Gelso Bianco all’interno del Centro Commerciale Porte di Catania è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 21:00. Lo store offre un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te, proposti sia con marchi propri dell’insegna - ben 25 che uniscono la qualità alla grande convenienza - sia con i più noti brand commerciali.