Virtu Ferries cerca personale per equipaggio di bordo

La Virtu Ferries, ben conosciuta da chi si sposta da e verso l’arcipelago di Malta, è il vettore marino che collega l’isola del mediterraneo all’Italia grazie alla moderna flotta di traghetti veloci. E’ stata avviata una importante ricerca di personale, che mira all’assunzione di equipaggio di bordo con impiego full-time e base in Sicilia. I requisiti sono la conoscenza della lingua inglese ed italiana, oltre ad ottime competenze informatiche. Al personale assunto sarà garantito un percorso di formazione. Si avrà l’occasione di lavorare in turnazione senza l’obbligo di trasferimento a Malta, avendo quindi l’opportunità di mantenere la propria base in Sicilia. Per candidarsi bisogna inviare un CV dettagliato ed una lettera di presentazione all’indirizzo: admin@virtuferries.com