Corsi di inglese a Catania: 22 e 23 settembre Open Days da Giga IH

Due giorni durante i quali si potrà frequentare gratuitamente una lezione dimostrativa. Un’occasione da non perdere per entrare in contatto con Giga International House, scuola che da oltre vent’anni opera del settore dell’insegnamento linguistico

Per chiunque abbia intenzione di seguire un corso di inglese, o voglia iscrivere il figlio o la figlia a un corso di inglese, quello del 22 e 23 settembre è un evento da non perdere.

Si tratta degli Open Days di Giga International House: due giorni durante i quali si potrà frequentare gratuitamente una lezione dimostrativa in modo da entrare in contatto con la scuola e conoscere staff e insegnanti. Per partecipare basta registrarsi collegandosi alla pagina dedicata CLICCANDO QUI e seguire le istruzioni. Il primo giorno, mercoledì 22 settembre, sarà dedicato a bambini e teenagers (fino a 18 anni) che frequenteranno le loro lezioni divisi per età. Dopo l’evento si procederà con la valutazione del livello di inglese e l’indicazione del corso adatto allo studente.

Il giorno successivo, invece, giovedì 23 settembre, sarà la volta degli adulti (dai 18 anni in su). Per loro le lezioni dimostrative saranno divise per livello e per questo, al momento della registrazione all’Open Day, sarà necessario fare un breve test di valutazione online.

Tutti i partecipanti agli Open Days, inoltre, avranno diritto a frequentare gratuitamente anche la prima lezione del corso di gruppo annuale e solo dopo quella lezione decidere se iscriversi al corso. Per loro, poi, la quota di iscrizione sarà scontata del 50%. Si tratta di corsi per tutte le età (a partire dai 4 anni) e per tutti i livelli (da chi non ha mai studiato la lingua al C2 - Proficiency) finalizzati al superamento degli esami di certificazione linguistica.

Un’occasione da non perdere, quindi, per entrare in contatto con una scuola come Giga International House che da oltre vent’anni opera del settore dell’insegnamento linguistico ed è un punto di riferimento nel territorio di Catania. Giga International House, inoltre, è anche centro esami autorizzato Cambridge e sede di esami IELTS. La scuola si trova al numero 23 del Viale Mario Rapisardi. Per ulteriori informazioni sugli Open Days, sui corsi di lingue o sugli esami basta collegarsi al sito, inviare una email a info@gigact.com o chiamare allo 0957152243.

Se l’inglese è l’obiettivo, Giga International House è la strada per raggiungerlo.