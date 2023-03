Open House: la tecnica di vendita immobiliare vantaggiosa per i clienti

Opportunità e strategia: vendere casa diventa un'occasione per innovare e regalare sogni, quasi come il set di un film. Tutto grazie all'Open House, un vero e proprio fenomeno americano, che ora sta spopolando anche in Sicilia.

Si tratta, infatti, di una costante in molte produzioni cinematografiche e reality show che raccontano il settore immobiliare: l’agente, impeccabile nell’abbigliamento e nel sorriso, spalanca le porte di ville meravigliose per mostrarle ai potenziali acquirenti. Dopo ogni Open House che si rispetti, i cellulari dei professionisti iniziano a squillare dando vita ad una vera e propria negoziazione, con un rimbalzo di proposte e controproposte telefoniche che si concludono con un “YES”.

Solo finzione? Nulla di tutto ciò, perché negli USA le case si vendono proprio così e da qualche anno anche in Sicilia questa tecnica viene utilizzata dagli agenti RE/MAX Platinum.

“Nell'immobiliare americano l'apertura della casa-open house al pubblico è un vero cult, la forma pubblicitaria più efficace - afferma Saverio Franceschini, broker titolare di RE/MAX Platinum - Ogni agente, appena riceve un nuovo incarico di vendita, organizza subito l'Open House: prima per gli altri professionisti immobiliari e dopo per i clienti. In Sicilia anche noi da 10 anni utilizziamo questa opportunità di vendita, ottenendo grandi risultati".

Come funziona l’open house?

“Come abbiamo già visto, questa tecnica consiste nell'aprire la casa al pubblico attraverso uno specifico evento organizzato, che mette in luce i benefici della proprietà - prosegue Franceschini - L'Open House si sviluppa in uno o due giorni nel corso del fine settimana, per l'intera giornata oppure solo per qualche ora. E' un'occasione molto utile per i potenziali acquirenti o affittuari, che vengono accolti come veri e propri ospiti. A loro viene offerta una colazione o un aperitivo a seconda dell’orario scelto. Per alcuni immobili si può arrivare ad organizzare un vero e proprio party".

"I clienti apprezzano questo modo di operare e di interpretare il mercato immobiliare in chiave moderna e dinamica - dice il broker - L'evento non è solo l’occasione per vendere l’immobile, ma è il momento giusto in cui stabilire un rapporto più concreto e familiare con i clienti. Inoltre, per l’agente diventa l’opportunità adatta per fare networking: costruire nuove relazioni da cui acquisire incarichi”.

I vantaggi per i clienti: quali sono?

"Prima di tutto, persiste la possibilità di visitare l’immobile anche senza appuntamento - afferma Franceschini - Un aspetto positivo, che permette una migliore organizzazione del proprio tempo. Non si dovrà, dunque, tenere conto delle disponibilità del proprietario di casa e dell'agente immobiliare. Poi c’è anche la libertà di tornare a rivedere la casa nel corso della stessa giornata, magari con la persona con cui si dovranno dividere gli spazi o con un architetto di fiducia. Infine, l'Open House è un'occasione per rendersi conto di quante altre persone sono interessate ad un determinato immobile".

"L'agente immobiliare, invece, potenzialmente avrà l'opportunità di concentrare tutte le visite in una sola giornata. Una condizione - questa - che favorisce la creazione di un senso di urgenza nei possibili acquirenti, timorosi nel farsi sfuggire l'immobile".

L'Open House, insomma, può essere un'opportunità da cogliere per raggiungere il miglior obiettivo di vendita nel minor tempo possibile. Gli agenti immobiliari RE/MAX Platinum, grazie alla loro preparazione, stanno adottando questa tecnica commerciale che si è rivelata sempre più apprezzata anche dagli italiani.