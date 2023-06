Un pomeriggio di sport e cultura al Parco Vulcania

Valorizzare il territorio e riqualificare aree urbane, con l’unico obiettivo di portare benessere, valore e inclusività al territorio per il benessere, sociale ed economico, dell’intera comunità.

Questo è ciò che ha interessato lo scorso weekend la città di Catania e, in particolare, il rinnovato Parco Vulcania divenuto un importante e attesissimo palcoscenico di incontro e condivisione.

Parchi Agos Green&Smart al Parco Vulcania

Sabato 10 giugno ha fatto tappa a Catania Parchi Agos Green&Smart, il progetto avviato nel 2021 da Agos – società leader nel credito al consumo – in collaborazione con Brand for the City e Fondazione Sport City, per creare aree verdi più accoglienti, inclusive e tecnologiche all’interno delle nostre città.

Parchi Agos Green&Smart è un progetto di brand urbanism che ha come obiettivo quello di riqualificare e valorizzare i parchi urbani nelle città italiane dove è presente la società, grazie ad interventi di rigenerazione e animazione attenti al territorio.

Per la città siciliana si tratta del secondo appuntamento, dopo il successo ottenuto dall’iniziativa nel 2022 che ha visto il rinnovo e la riqualificazione del parco Vulcania (attraverso un’operazione sviluppata da Brand for the City con la collaborazione del Comune di Catania, Fondazione Sport City e Plastic Free Odv Onlus) con nuove alberature, la creazione di un’area aggregativa con sedute e arredi urbani nuovi, il rifacimento di parti della recinzione, la cura e la manutenzione di specifiche parti del prato e la riqualificazione del campo da basket arricchito dall’opera degli street artist Gummy Gue.

E proprio il rinnovato e riqualificato Parco Vulcania di Catania è stato il palcoscenico sabato 10 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, di un pomeriggio di animazione che ha visto coinvolte varie realtà e associazioni del territorio a beneficio dell’intera cittadinanza catanese.

L'evento al Parco Vulcania

Un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutta la comunità con attività sportive, laboratoriali e artistiche che hanno coinvolto grandi e piccini: questo è stato l'evento al Parco Vulcania portato avanti da Parchi Agos Green&Smart.

Dopo il momento dedicato all’accoglienza, alle ore 16.00 ha dato il via alle varie attività la performance artistica di danza, sul campo da basket, a cura di Accademia Danse la Vie, accademia nata nel 2005 a Catania con l’obiettivo di divulgare la danza anche tra i ragazzi socialmente più svantaggiati economicamente.

A seguire, sempre sul playground, è stato il momento del minibasket: Cestistica Etnea Basket CT, recentemente costituita, e L’Elefantino, due realtà molto ben radicate sul territorio nel mondo della pallacanestro, hanno dato vita a un torneo e a tanti giochi che hanno coinvolto tutti i presenti. Contestualmente, nell’area verde, la Scuola di Pallavolo Roomy, società catanese fondata nel 1978 che ha come obiettivo quello della promozione dello sport e della pallavolo in particolare tra i giovani e che da qualche anno si è imposta come realtà leader in Sicilia nel mondo del volley giovanile, ha coinvolti i presenti in appassionanti partite di green volley.

Nella zona dedicata all’atletica leggera, invece, percorsi e gare per bambine e bambini sono stati organizzati da ASD San Pietro Clarenza, società di atletica leggera che sviluppa diverse progettualità per il mondo della scuola e dei giovani nel catanese.

Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato nata nel luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, è stata artefice di alcune passeggiate ecologiche e un momento di sensibilizzazione con attività dedicate a bambine, bambini e famiglie.

Non è mancata, ovviamente la parte green: alcuni QR code hanno guidato i presenti in un percorso alla scoperta delle diverse piante del parco, risultato anche delle nuove alberature del 2022.

Per poter usufruire al meglio dei vari strumenti smart, è stata messa a disposizione di tutti, completamente gratuita, una connessione wi-fi grazie alla partnership con TP-Link.

Il programma è stato arricchito anche dai laboratori artistici a cura di Hakuna Matata Onlus, associazione di volontari fondata nel dicembre 2001 che opera in Africa per promuoverne lo sviluppo autonomo.

Per scoprire il progetto Parchi Agos Green&Smart: www.parchiagos.it

l

?.